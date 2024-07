I migliori motori ibridi del 2024 sotto i 35.000 Euro

I motori ibridi sono forse il compromesso migliore per chi vuole passare ad un auto più ecologica ma non vuole perdere totalmente la potenza di un motore termico. Diciamo che è il perfetto mix tra efficienza e sostenibilità, capace di donare anche consumi ridotti. Sul mercato ormai di modelli con questi motori ce ne sono parecchi, ma, come sempre, alcuni sono migliori di altri.

Il top dei motori sul mercato ibridi

Per i motori ibridi attualmente disponibili in vendita con prezzi non superiori ai 30-35 mila euro ci sono diversi brand a disposizione. Uno dei motori più apprezzati è il 1.5 litri 3 cilindri da 116 cavalli di Toyota. Questo è famoso ormai per la sua grande efficienza e affidabilità. Dove è montato? Su modelli lo troviamo? Si può testare sulla Toyota Yaris Hybrid e la Yaris Cross. C’è poi il motore ibrido della Kia, il 1.6 litri 4 cilindri GDI, con potenza di 104 CV affiancato ad un secondo motore elettrico da 45 CV. In tal caso il motore è installato su modelli del brand come Kia Niro, la Ceed e la Sportage. È combinato con un cambio automatico e i consumi si aggirano sui 4,5 litri ogni 100 km.

Suzuki possiede un motore ibrido molto apprezzato, il 1.2 litri da 83 cavalli. Il motore, disponibile anche con cambio automatico, è presente sulla Suzuki Swift e la Ignis. I consumi dichiarati sono di circa 4,8 litri ogni 100 km. Essi confermano quanto la Suzuki si impegni nel fornire auto economiche ed efficienti dal punto di vista dei consumi. Hyundai propone poi il motore 1.0 T-GDI da 120 cavalli, presente su diversi modelli come la Hyundai Kona, l’i20, l’i30 e la Bayon. Questo motore è noto per i suoi consumi contenuti, capace di dare un ottimo equilibrio tra prestazioni e efficienza.

Renault propone anch’essa un motore ibrido notevole. Si tratta del il 1.6 full hybrid da 145 cavalli, che integra due motori elettrici. Esso è presente su modelli come la Renault Clio e la Captur. I consumi sono particolarmente ottimali e toccano una media di circa 4,2-4,4 litri ogni 100 km. I motori ibridi elencati sono alcune delle migliori opzioni disponibili nel mercato attuale per chi cerca efficienza, prestazioni e un prezzo accessibile.