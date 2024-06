Nuova KIA Picanto in Italia: il debutto dell'atteso restyling

L’atteso restyling della KIA Picanto è finalmente giunto in Italia, portando con sé significativi aggiornamenti estetici accattivanti e tecnologici ultra avanzati. Il nuovo look della Picanto è stato rinnovato seguendo la nuova filosofia KIA che abbiamo già visto modelli EV9 ed EV6. Il frontale presenta alcune differenze rispetto alle versioni precedenti, in particolare si nota un nuovo paraurti con prese d’aria ridisegnate e fari a LED. Il lato posteriore ha invece gruppi ottici che vanno in direzione orizzontale ed una barra luminosa li collega in modo uniforme e molto elegante.

La versione GT ha invece un design più sportivo. Le prese d’aria sul davanti, in tal caso, sono accentuate ancor di più e ha poi un diffusore nella zona posteriori. Non mancano nuove speciali colorazioni. La Kia sarà in vendita nei colori Smoke Blue, Signal Red, Sporty Blue e Adventurous Green cosicché ogni compratore possa scegliere lo stile che più si adatta alla propria personalità.

Design interno rinnovato, versioni e prezzo di partenza della nuova Kia Picanto

Al suo la Picanto ha un sistema infotainment molto più avanzato e in grado di restare sempre aggiornato per garantire la massima sicurezza al guidatore. L’auto possiede un display centrale da 8″ ed è in grado di supportare sia Apple CarPlay che Android Auto. Il quadro strumenti, invece, include un secondo schermo più piccolo, da 4,2″. In Italia, la Kia Picanto è disponibile con due motorizzazioni a benzina. L’acquirente ipotetico può infatti scegliere un 3 cilindri da 1 litro con 63 CV oppure optare per un 4 cilindri da 1,2 litri con una potenza maggiore di 79 CV. A quanto si dice in giro, sarà disponibile presto anche una variante 1.0 MPi GPL.

Nel nostro Paese, poi, la Kia Picanto includerà tre allestimenti distinti: Urban, Style e GT. Ci sarà poi una versione extra celebrativa ideata in occasione dei 20 anni della presenza del modello in Italia. Quest’ultima avrà un motore 1.0 MPi, cerchi da 16 “, fari Full LED e luci posteriori LED. Altra particolarità saranno i vetri oscurati ed il volante e pomello cambio in pelle. Il prezzo di partenza della nuova KIA Picanto in versione basica è di 16.500 euro.