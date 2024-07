TIM ha trovato l'anti-Iliad: ecco 3 offerte fino a 300 GB in 5G

La nuova era di TIM è ormai sotto gli occhi di tutti da diverso tempo. Con le offerte nuove che sono arrivate ultimamente, c’è poco da dire: il gestore riesce a dominare. All’interno delle sue proposte c’è tutto, partendo con i minuti e finendo con tantissimi giga.

Si paga infatti come se si trattasse di un gestore virtuale, ma si sa che TIM ha molto di più rispetto ad un qualsiasi provider di quel genere. Nelle nuove offerte della gamma Power infatti, oltre ai tanti contenuti, c’è anche tanta qualità.

TIM: queste sono le tre offerte Power attualmente disponibili ma non per tutti

Con le nuove offerte che questa volta TIM ha voluto mettere sul tavolo, c’è poco da fare: il banco della concorrenza non può fare che saltare. La gamma Power offre il meglio con tutto incluso.

Si parte dalla migliore proposta, quella che mensilmente mette a disposizione minuti senza limiti con 200 SMS ma soprattutto 300 giga in 5G. La Power Special costa solo 9,99 € al mese. Le altre due offerte si chiamano Iron e Supreme Easy. Entrambe hanno gli stessi minuti e i messaggi dell’offerta precedente con la prima che offre 150 giga in 4G e la seconda con 200 giga in 4G. I prezzi sono di 6,99 € e 7,99 € al mese.

Solo per il primo mese poi c’è una vera e propria occasione: non si paga nulla, le offerte sono a costo zero. Il primo pagamento parte quindi dal secondo mese in poi.

Quando un utente decide di scegliere una promozione, di solito si reca sul sito ufficiale ma non è questo il caso. Le offerte indicate che fanno capo a TIM non fanno assolutamente parte del sito, ma vengono disposte solo per coloro che provengono da determinati gestori in particolare. TIM ha scelto di mettere in difficoltà i gestori virtuali e Iliad, pertanto solo chi proviene da questa realtà potrà scegliere una delle tre Power.