Passaporto alle Poste: aumentano le richieste, ecco come averlo

Finalmente fare il passaporto è diventato più semplice visto che con questo mese di luglio parte ufficialmente la possibilità di richiesta in Posta. Il prezioso documento per andare oltre quelli che sono i paesi della comunità europea può essere sia richiesto che rinnovato negli uffici postali di tutto il paese.

Il progetto sperimentale è stato avviato alla metà di marzo in provincia di Bologna, ma ora tutto sarà diffuso ai 13.000 uffici disponibili in Italia. La volontà è sicuramente quella di snellire i tempi ma soprattutto ogni tipo di procedura, con numerosi cittadini che non riuscivano a richiedere in tempo il loro passaporto.

Il passaporto ora può essere richiesto da tutti anche in Posta, finalmente

Queste in basso sono le parole da parte del direttore generale di Poste Italiane, Giuseppe Lasco:

“La novità principale è che a partire da luglio, dopo aver completato i necessari passaggi normativi, questo servizio sarà progressivamente esteso a tutti gli Uffici Postali italiani, indipendentemente dalla dimensione dei centri. Il progetto Polis sta avanzando rapidamente: fino ad oggi sono stati avviati 2.400 interventi e completati oltre 1.500 Uffici Postali in tutta Italia. Su richiesta del Ministero dell’Interno, ci siamo impegnati a estendere il servizio di richiesta dei passaporti per supportare le Questure e i Commissariati. Dal marzo scorso, sono state registrate più di 350 richieste nei 31 uffici postali dove il servizio è attivo e, entro la fine del mese, saranno operativi più di 130 uffici postali. Vorrei sottolineare che oltre l’80% dei cittadini ha optato per la consegna del passaporto a domicilio tramite Poste Italiane, risparmiando così tempo e riducendo gli spostamenti, con benefici significativi anche per l’ambiente“.

Per richiedere il passaporto in posta, bisogna portare 2 foto identiche di cui una autenticata. serve il pagamento di 73,50 € come contributo amministrativo in contrassegno telematico da acquistare presso una tabaccheria e il versamento di 42,50 € con bollettino postale al conto corrente c/c 67422808 intestato a Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, causale “importo per il rilascio del passaporto elettronico“.