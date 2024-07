Lyca Mobile sfida Iliad, è in arrivo il 5G per le sue offerte

Il prossimo step dei gestori che fino ad oggi hanno raccolto tanti frutti dal mondo della telefonia mobile è quello di aumentare la qualità. Ci sono svariate realtà che pian piano sono arrivate a livelli altissimi e che ora si stanno guardando intorno per capire cosa desiderano gli utenti. Tra queste figure anche il nome di gestore virtuale in particolare che è Lyca Mobile, azienda che ormai non ha più bisogno di presentazioni. Esattamente come hanno fatto altri provider simili, anche Lyca sta per attivare il suo 5G su alcune offerte telefoniche mobili.

È arrivato infatti l’annuncio da parte dell’operatore tramite le sue pagine social, dove ha rivelato che la connettività ultra rapida sta per arrivare. Almeno per il momento non ci sono altre informazioni disponibili, ma di certo tutto questo segnerà un grande passo avanti. Oltre ad operare su rete Vodafone quindi Lyca sta per raggiungere un altro tassello importante.

Lyca Mobile porta il 5G: ora le offerte diventano ancora più appetibili

Una volta assodato che il gestore sta per portare il 5G ai suoi utenti, non si sa se la navigazione sarà limitata. Fatto sta che sono pochi gli aspetti che si conoscono, come l’eventuale costo supplementare del servizio. Lyca Mobile infatti non ha diramato altre informazioni in merito.

Ovviamente si potrebbe prendere in esame quello che ha fatto Poste Mobile, introducendo il 5G e aumentando di 3 € il prezzo mensile delle promo. Di certo è interessante capire come si rapporterà questo nuovo standard di rete alle offerte già presenti sul sito ufficiale. Ricordiamo che Lyca Mobile dispone di diverse soluzioni che arrivano anche a 450 giga al mese. Ovviamente c’è la possibilità di avere dei prezzi di favore ma ora bisognerà capire se il gestore avrà in programma un aumento dei costi. Tutto si saprà nei prossimi giorni con certezza.