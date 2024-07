La mente creativa, nonché leggenda della nota azienda nipponica Nintendo, è Shigeru Miyamoto, quest’ultimo è senza alcun dubbio l’incarnazione di successi più recenti dell’azienda è proprio recentemente in un’intervista ha dichiarato quale sarebbe secondo lui la miglior strategia da adottare per il futuro della compagnia.

Secondo il creativo, per mantenere la stabilità finanziaria e poter continuare il processo di innovazione seguito finora, Nintendo dovrebbe puntare a sviluppare un gioco che vende all’incirca 30 milioni di copie ogni tre o massimo cinque anni.

Tali dichiarazioni lasciano ben intuire come per l’uomo il centro di gravità della questione sia quello di creare titoli di qualità che possano avere un impatto importante sul mercato dei videogiochi, soprattutto puntando su tutte le tipologie di videogiocatori e non su una nicchia ristretta.

Fenomeni di massa

Secondo l’uomo dunque non è importante puntare alla quantità, bensì sulla qualità la cui definizione è decisamente ridefinita dalle dichiarazioni di quest’ultimo, un videogioco infatti non deve essere semplicemente bello bensì deve diventare un fenomeno culturale e di massa.

Alcuni esempi di questa tipologia di titolo sono senza dubbio: “Mario Kart 8 Deluxe“, “Animal Crossing: New Horizons”, “Super Smash Bros. Ultimate” e “The Legend of Zelda: Breath of the Wild” che hanno letteralmente doppiato la soglia delle 30 milioni di copie vendute.

Tutti questi videogiochi incarnano perfettamente tale filosofia dal momento che non hanno goduto solo di successo commerciale, ma hanno anche avuto un impatto decisamente duraturo su tutto il mondo dei videogiochi, diventando una vera e propria parte integrante della cultura videoludica.

La sfida dunque consiste nel proseguire sulla medesima strada, mantenendo altissima la qualità dei giochi e introducendo sorprese al sapore di innovazione, accompagnate e supportate dal rilascio di nuove console, sorprendere il video giocatore per portarlo a dedicare tempo al titolo rilasciato e la linea guida che secondo Miyamoto andrebbe seguita.