Mediaworld è rinomato per le sue frequenti e allettanti promozioni. Le promozioni toccano prodotti di tutte le categorie tech esistenti, inclusi televisori, smartphone, elettrodomestici, computer e accessori. Le sue offerte sono sempre apprezzate per la loro favolosa convenienza e soprattutto per l’ampia scelta device in sconto a prezzi incredibili. Non solo i dispositivi sono di differenti tipologie ma anche di diversi brand conosciuti ed affidabilissimi come Samsung, Oppo, Daikin, Sony, Motorola e via dicendo. Tratta qualunque marchio di qualità che si occupi di prodotti tech.

Mediaworld propone regolarmente promozioni settimanali e giornaliere, come le “Offerte del Giorno” e le “Sottocosto”, che ti permettono di acquistare prodotti costi stracciati! I suoi volantini sono davvero assurdi, sensazionali, così ricchi di occasioni uniche. Tutte le promo sono solitamente valide sia sul sito web Mediaworld, dove puoi acquistare i prodotti con un solo click, che nei negozi. Ci sono poi delle iniziative particolari, specifiche su determinati dispositivi che nascondono grandiose sorprese e talvolta anche regali sensazionali. Tutte queste infinite qualità rendono lo store il migliore di tutti!

Il REGALO sensazionale di Mediaworld ora disponibile

Solo da Mediaworld puoi acquistare una meravigliosa TV The Frame 4K ricevendo immediatamente in regalo gratuitamente lo speaker Music Frame! Quest’ultimo vale ben 449 euro, ma tu lo avrai eccezionalmente gratis. Non solo potrai acquistare una TV già di per sé fantastica, ma avere anche un audio spettacolare. Il modello di tv The Frame di Samsung non è certo un device qualunque. Diciamo che si può ben paragonare ad un’opera d’arte. Disponibile in più dimensioni per poterla acquistare in base alle tue preferenza, quella da 55″ è ora in promo al prezzo stracciato e divisibile in comode rate da 1097,99€, con un grandioso sconto considerando che prima il suo costo era di di 1499 euro.

La qualità di riproduzione delle immagini di questo particolare device Samsung in vendita da Mediaworld è imperdibile. Il design è unico e semplicemente fantastico, molto moderno. La tv può installata su qualsiasi parete come fosse un quadro e puoi scegliere quale l’immagine deve riprodurre. Puoi cambiare tela ogni giorno, anche in base al tuo umore se lo volessi. Non perdere lo sconto ed il regalo proposto da Mediaworld. L’iniziativa scade a fine mese e per approfittarne ti basta cliccare qui.