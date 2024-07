Le emoji continuano a fare incursioni in vari angoli del web, e dopo il loro debutto in Gmail con le risposte rapide, ora è Google Maps a fare il passo successivo. La novità? La possibilità di rispondere alle recensioni utilizzando emoji, una mossa che porta un tocco di colore e personalità alle interazioni online.

La nuova comunicazione su Google Maps

Da oggi, sia su Android che su iOS, gli utenti di Google Maps possono aggiungere una reazione alle recensioni lasciate da altri utilizzando le famose faccine e icone. Questo strumento è stato pensato per rendere le risposte più empatiche e meno impersonali rispetto alle tradizionali opzioni di “utile” e “non utile”. Per utilizzare questa funzione, basta tenere premuta la recensione a cui si vuole rispondere. Dopo un breve attesa, compare un menu con diverse emoji tra cui scegliere, rendendo la risposta più vivace e immediata.

Un aspetto interessante di questa novità è che Google ha deciso di non includere emoji negative. Le opzioni disponibili al momento comprendono emoji positive e neutre: c’è il classico cuore, le mani giunte in segno di gratitudine, una fiamma che simboleggia entusiasmo, un’emoticon con la lingua di fuori e una faccina con la testa che esplode. Queste scelte possono aggiungere un tocco di umorismo o apprezzamento alle recensioni, ma non consentono di esprimere disappunto o critiche negative. Anche se le interpretazioni delle emoji possono variare, l’assenza di opzioni negative significa che non è possibile manifestare un’opinione negativa attraverso queste risposte, almeno per ora.

La funzione sociale delle emoji

Non è chiaro se Google avrà intenzione di ampliare la gamma di emoji in futuro, magari aggiungendo opzioni che permettano di esprimere anche sentimenti meno positivi. Per ora, però, il focus è chiaramente sulla positività e sull’ottimizzazione delle interazioni tra gli utenti. Con questa mossa, Google Maps non solo arricchisce la sua piattaforma, ma offre anche un modo più interattivo e personalizzato di partecipare alle conversazioni sulle recensioni. In definitiva, le emoji stanno dimostrando ancora una volta quanto possano essere potenti nel trasformare la comunicazione online, rendendo le recensioni e le risposte un po’ più vivaci e personali.