Leapmotor C16: arriva il nuovo SUV familiare elettrico

Leapmotor lancia il suo nuovissimo SUV C16 sul mercato cinese. Questo fantastico veicolo è stato realizzato con l’dea di combinare spaziosità, tecnologia avanzata ad un motore ecosostenibile full electric. Il design esterno del SUV Leapmotor C16 possiede linee suadenti, morbide, per nulla spigolose. Le maniglie sono a filo e si notano appena guardando l’auto dal davanti. I gruppi ottici sono a led ed il tetto è di tipo panoramico a vetro per una visione del cielo totale. I cerchi in lega, poi, sono da 20″ e danno alla vettura un tono elegante e moderno. Le dimensioni del SUV sono generose. Esso presenta 4.915 mm di lunghezza, 1.905 mm di larghezza, 1.770 mm di altezza e un passo di 2.825 mm.

Interni e motorizzazione del SUV Leapmotor

L’esterno si “rivede” all’interno con un grande spazio a disposizione e seduta per sei persone. Il design dentro è minimal e il quadro per la strumentazione digitale è di alto livello. Il SUV è inoltre dotato di sistema di infotainment “flottante”. I materiali di alta qualità includono rivestimenti in pelle, un sistema di climatizzazione a bi-zona e un caricabatterie wireless per smartphone da 15W. Le versioni di fascia più alta del SUV hanno anche altri lussi. Se si vuole si può scegliere infatti l’opzione con un sistema di climatizzazione a tre zone, sedili riscaldati e ventilati nelle prime due file, un sistema audio premium a 21 altoparlanti e schermo posteriore per i passeggeri da 15,6″.

Il Leapmotor C16 è disponibile con due opzioni di motorizzazione. Per coloro che preferiscono un’esperienza totalmente elettrica, c’è il powertrain con un’unità elettrica da 215 kW / 292 CV e 360 Nm di coppia, supportata da una batteria LFP da 67,7 kWh. In Tal caso il veicolo riesce a raggiungere i 100 km/h in soli 6,4 secondi e a viaggiare fino a 520 km con una singola carica. I prezzi per SUV il Leapmotor C16 variano a seconda della configurazione, come prevedibile. La versione con range extender parte da circa €20.000, mentre per la versione completamente elettrica il prezzo di partenza è di 161.800 circa €20.770, poco di più.