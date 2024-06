Xiaomi MX11: un nuovo SUV pronto a sconvolgere il mercato

Xiaomi sta per lanciare il nuovo SUV MX11, previsto per l'inizio del 2025. Con un design sportivo e un prezzo competitivo.

Il marchio cinese Xiaomi si prepara a lanciare un nuovo SUV, l’MX11. Quest’ ultimo promette di replicare il successo ottenuto con la berlina SU7. Di recente, un prototipo del suddetto veicolo sembra già essere stato avvistato su strada, pesantemente camuffato. Ma già in grado di suscitare grande curiosità tra gli appassionati. L’MX 11 si distingue per una linea sportiva e un design allungato che suggeriscono un’evoluzione rispetto alla SU 7. Il nuovo modello dovrebbe arrivare sul mercato all’inizio del 2025. Anche se non sono ancora state diffuse specifiche tecniche dettagliate o una data di lancio precisa.

Anticipazioni e strategia di mercato di Xiaomi

Secondo le ultime indiscrezioni, il prezzo dell’MX11 sarà leggermente superiore a quello della SU7. Ma comunque competitivo rispetto ai suoi principali concorrenti, come la Tesla Model Y. Gli esperti del settore e gli appassionati hanno già iniziato a ipotizzare il design finale del SUV, basandosi su ricostruzioni più o meno immaginarie. Se l’ auto dovesse davvero assomigliare a questi primi disegni, potrebbe rivelarsi un enorme successo. Addirittura arrivando a superare quello della SU7, che ha già infranto numerosi record al Nurburgring.

La SU 7 ha accelerato notevolmente i piani di Xiaomi nel settore automobilistico. Spingendo l’azienda a lavorare su nuovi modelli per ampliare la propria gamma. Oltre all’MX11, il marchio sta sviluppando un terzo veicolo, conosciuto internamente con il nome in codice “Kunlun”. Quest’ ultimo sarà più piccolo e meno costoso rispetto ai modelli attuali. Il suo prezzo di partenza in Cina dovrebbe essere di circa 150.000 yuan. Dunque poco meno di 20.000€.

In più, per far fronte alla crescente domanda, Xiaomi ha incrementato i turni di lavoro dei suoi dipendenti in fabbrica. Prevedendo di consegnare 100.000 unità entro la fine del 2024. Oltre che di aumentare la produzione del 20% nel 2025. L’espansione della produzione e l’introduzione di nuove versioni sono strategie chiave per il marchio. Il quale mira a penetrare anche nel mercato europeo, nonostante i possibili dazi.