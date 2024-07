Le automobili sono all’ordine del giorno ormai, per questo la nota azienda Fiat, leader nel settore di automobilismo sta sviluppando un nuovo modello di auto. La Fiat noi la conosciamo per le sue macchine molto famose, dalla “vecchia” 500 alla nuova Fiat Panda. In questi giorni comunque è stata ufficializzata una nuova macchina, vediamola.

La Fiat Multipla, finalmente ufficializzata dalla nota casa produttrice

Finalmente è ufficializzata la Fiat Grande Panda, ovvero l’erede elettrica della city car storica di Giugiaro. Comunque nel quartier generale del noto marchio automobilistico italiano ci sono in sviluppo nuovi modelli, cominciando dal nuovo modello della Multipla. Bisogna prestare attenzione al nome della nuova auto perchè secondo il CEO Oliver Francois durante una recente intervista il nome non è ancora sicuro. Comunque adottando il nome dell’auto antecedente sarebbe molto suggestivo. La Fiat Multipla, in particolar modo quella degli anni ’90 e non l’originale del 1956, è rimasta nella mente delle persone. Anche se il suo design lasciava farsi desiderare chi la ha posseduta se ne era innamorato. Quindi la nuova Fiat Grande Panda potrebbe essere la base per la nuova Multipla, e quest’ultima è stata ipotizzata nel design da Kleber Silva. Notiamo quindi una versione particolarmente lunga del B-SUV presentato recentemente.

La Multipla sarà gemellata con la nuova Citroen C3 Aircross presentata pochi giorni fa e anche con la Opel Frontera, conseguentemente le forme delle 3 autovetture sembrerebbero molto simili. La nuova Multipla sarà dotata di 6 posti come spiegato da Francois, disposti forse in 2 file, oppure c’è la probabilità della distribuzione su 3 file. Non è da escludere la classica 5 posti dotata con bagaglio molto grande nella nuova Fiat. Sarà un’auto pratica, economica e dal design divertente rispetto le altre auto. La nuova sarà costruita nella fabbrica marocchina di Stellantis dove si assemblano anche le Fiat Topolino. L’uscita prevista sarà per il 2025 e sarà circolante nel 2026. Tra i modelli futuri comunque ci sarà anche una fastback sempre della casa italiana, quindi un SUV con un lunotto posteriore inclinato, di cui però si conosce ben poco.