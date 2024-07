Epomaker Dynatab 75X: un mix di retrò e modernità – Recensione

La nostalgia per gli anni ’80 e ’90 è un sentimento comune tra molti appassionati di tecnologia, e questo vale anche per il mondo delle tastiere meccaniche. La ricerca di un design che ricordi i vecchi tempi, ma che al contempo offra le prestazioni e il comfort dei moderni dispositivi, ha portato alla nascita di prodotti come l’Epomaker Dynatab 75X. Questa tastiera meccanica retro-moderna combina l’estetica vintage con le funzionalità avanzate della tecnologia attuale. Il tutto in un unico accessorio dalle caratteristiche straordinarie. In questa recensione, esploreremo in dettaglio le peculiarità e le prestazioni della Dynatab75X. Così da fornire un focus completo a 360°, una guida che possa aiutarvi in una valutazione dettagliata del prodotto.

EPOMAKER DYNATAB 75X: DESIGN E COSTRUZIONE

Dal punto di vista del design l’Epomaker Dynatab 75X, come detto, rappresenta un connubio raffinato di estetica retrò e ingegneria moderna. Essa è progettata con un chiaro omaggio agli stili di tastiere vintage degli anni ’80 e ’90. Ciò si riflette particolarmente nella sua forma compatta al 75%, che elimina il tastierino numerico e le colonne di tasti di controllo laterali. Riducendo l’ingombro senza compromettere però la funzionalità. Si tratta di uno stile particolarmente apprezzato da coloro che preferiscono avere più spazio sulla scrivania o comunque una configurazione più ergonomica.

Un elemento distintivo del design è sicuramente il display LED a matrice di punti, che aggiunge un fascino unico. Posizionato centralmente sulla parte superiore della tastiera, questo piccolo schermo consente di visualizzare informazioni in stile 8-bit. Come animazioni personalizzate, dati di sistema e notifiche. Il suo aspetto pixelato richiama con nostalgia i vecchi videogiochi che hanno letteralmente scritto la storia del settore.

In termini di costruzione, la tastiera è realizzata con una struttura montata su guarnizione che offre una base stabile e resistente. Ma contribuisce anche a ridurre il rumore durante la digitazione, incidendo positivamente sulla durabilità complessiva del dispositivo. L’uso della schiuma Poron, l’imbottitura Ipex e i tappi in silicone contribuiscono ulteriormente a ridurre le vibrazioni e l’eco all’interno del telaio, migliorando l’esperienza acustica e tattile in modo considerevole. Le porte USB-C in alluminio e la fascetta in pelle per il cavo sottolineano l’attenzione al dettaglio nella progettazione della Dynatab 75X. Questi elementi valorizzano il suo aspetto estetico e le conferiscono anche una sensazione di robustezza.

La tastiera è disponibile in due varianti di colore, Black Grey e Purple White. Queste opzioni permettono agli acquirenti di scegliere il look che meglio si integra con il loro stile. La versione BlackGrey è caratterizzata da un’estetica più sobria e professionale, con tasti neri e un telaio grigio scuro. Dall’altra parte, la PurpleWhite presenta un design più vivace e retro, con tasti bianchi e un telaio viola che evoca un senso di giocosa nostalgia per le tastiere vintage.

ALL’ INTERNO DELLA CONFEZIONE

Una volta acquistata, all’ interno della scatola della Epomaker troverete diversi elementi essenziali che completano l’esperienza di utilizzo complessivo. La tastiera è ovviamente il pezzo centrale della confezione. Essa è imballata in modo davvero sicuro per essere protetta al meglio durante il trasporto. Generalmente poi è già assemblata con tutti i componenti principali. Viene fornito un cavo USB-C di qualità, attraverso cui potrete collegarla al computer per l’utilizzo cablato. Il cavo solitamente è lungo abbastanza per fornire una certa flessibilità durante l’ installazione sulla scrivania.

Per la connessione wireless tramite 2,4 GHz, viene invece fornito un adattatore dongle USB-C a USB-A. Utile per collegare la tastiera a device che non supportano Bluetooth. Inclusa anche una guida rapida o un manuale dettagliato per fornire istruzioni sull’installazione, l’utilizzo e la configurazione della tastiera. Comprese le funzionalità speciali come il display LED e la personalizzazione tramite l’app Epomaker.

In più la Dynatab 75X di solito include le batterie necessarie per l’uso wireless. Queste ultime sono generalmente preinstallate all’interno e possono essere facilmente sostituite quando necessario. Alcune confezioni includono poi anche un estrattore di tasti. Utile per rimuovere i tasti in modo sicuro quando si desidera pulire o sostituire i keycap. Può anche essere dotata di piedini a due posizioni che consentono di regolarne l’altezza per un’ergonomia ottimale durante l’utilizzo.

A seconda del produttore e del modello, potrebbero essere inclusi accessori aggiuntivi come custodie protettive, set di keycap per la personalizzazione, o altri gadget correlati. In ogni caso vi consigliamo di verificare sempre attentamente il contenuto specifico della scatola al momento dell’acquisto. Poiché potrebbero esserci delle variazioni a seconda delle promozioni disponibili.

TASTI E FUNZIONAMENTO

Con il suo design compatto al 75% e un peso di circa 1054 grammi, la Dynatab75X è abbastanza leggera da essere portata in giro, ma sufficientemente robusta. Le dimensioni di 181 x 145 x 42 mm la rendono una scelta ideale per chi ha bisogno di spazio aggiuntivo sulla scrivania e per muovere il mouse senza sacrificare il comfort della digitazione.

Esplorando più nel dettaglio i tasti e il loro funzionamento, possiamo notare che l’Epomaker offre diversi tipi di interruttori. Ognuno con caratteristiche uniche che si adattano alle preferenze personali degli utenti. Tra questi abbiamo i Sea Salt, progettati per offrire una digitazione silenziosa. Ideali per chi lavora in ambienti tranquilli o preferisce tasti che non emettano un suono durante l’uso; Vi sono i Flamingo, noti per la loro azione diretta e fluida. Scelti principalmente da coloro che preferiscono una sensazione di pressione costante senza feedback tattile; I Wisteria, un mix tra una versione lineare e una tattile. Gli interruttori tattili hanno un bump distintivo che si sente quando si preme il tasto, mentre quelli lineari sono lisci durante l’intera pressione.

Questa varietà di opzioni, come detto, consente una personalizzazione più approfondita della tastiera in base alle esigenze individuali.

I tasti della Dynatab 75X sono realizzati con materiali di alta qualità per garantire una lunga durata e una sensazione confortevole durante l’utilizzo. Di solito, sono realizzati in plastica ABS o PBT, materiali noti per la loro conservazione e stabilità nel tempo. Il PBT è spesso preferito per la sua resistenza alla lucidatura e alla deformazione, mantenendo il suo aspetto originale anche dopo un uso intensivo. In più la disposizione standard ANSI (American National Standards Institute) è utilizzata per la maggior parte delle tastiere Epomaker. In quanto questa scelta garantisce una familiarità e una facilità di utilizzo per coloro che sono abituati ai layout tradizionali.

Ma non è ancora tutto. Un’ altra caratteristica distintiva di questo prodotto è la retroilluminazione RGB , che consente di scegliere tra una vasta tipologia di colori e effetti luminosi per illuminare i tasti. Tale opzione è completamente personalizzabile tramite l’applicazione apposita.

CONNETTIVITÀ, TECNOLOGIA E PERSONALIZZAZIONE

La EpomakerDynatab75X si distingue non solo per il suo design e la struttura di alta qualità, ma anche per le sue avanzate opzioni di connessione che la rendono una scelta a dir poco versatile.

È dotata di connettività Bluetooth, il che significa che può essere facilmente accoppiata e utilizzata con dispositivi compatibili. Come computer, laptop, tablet e smartphone. Questa caratteristica consente una flessibilità nell’uso della tastiera senza il vincolo di cavi. Una soluzione ideale per chi desidera una configurazione senza fili. Oltre al Bluetooth, supporta anche una connessione wireless tramite un dongle USB da 2.4 GHz. Particolarmente utile per coloro che invece preferiscono una connessione più stabile e veloce. La Dynatab presenta anche un’interfaccia USB-C per la connessione cablata. Un’ opzione che consente un collegamento rapido ed affidabile. Ma anche di poter ricaricarla mentre è in uso. Caratteristica particolarmente rilevante.

Al fine di personalizzare la propria esperienza d’uso e impostare funzionalità specifiche la tastiera presenta una piattaforma apposita cui fare affidamento. L’applicazione Epomaker è un componente essenziale per questo scopo. Essa offre un’interfaccia utente intuitiva per la personalizzazione dei tasti, la creazione di macro e l’impostazione delle preferenze di retroilluminazione. Gli utilizzatori possono, ad esempio, assegnare ai tasti funzioni personalizzate e creare profili di utilizzo che possono essere salvati direttamente sul proprio dispositivo.

Come già detto, la tastiera supporta una retroilluminazione RGB completamente personalizzabile. Sarà possibile scegliere tra tantissimi colori, effetti luminosi e modalità di illuminazione per adattarla al proprio stile e preferenza estetica. Ciò contribuisce a rendere più piacevole il suo aspetto, ma può anche migliorare la visibilità e la facilità d’uso in diverse condizioni di illuminazione. Gli effetti luminosi includono diverse modalità. Vi è quella statica per impostare un colore fisso; quella di respirazione che fa brillare i tasti proprio come se stessero respirando; oltre agli effetti di onda che creano un senso di movimento e molte altre opzioni creative.

Attraverso l’ applicazione Epomaker è possibile salvare più profili di personalizzazione, così da poter passare rapidamente da un set di impostazioni all’altro in base alle necessità del momento. Un’altra funzionalità interessante riguarda poi la possibilità di sincronizzare i layout e le impostazioni dei pulsanti tra più dispositivi. Fattore particolarmente utile per coloro che utilizzano la Dynatab 75X su più computer o dispositivi, poiché possono mantenere coerenti le preferenze personali ovunque vadano.

Inoltre, l’app consente anche di condividere i propri layout personalizzati con altri utenti attraverso una comunità online. Ciò favorisce la condivisione di configurazioni, ed in più crea anche un ambiente di supporto e collaborazione tra gli appassionati di tastiere meccaniche. Essa è anche compatibile con una varietà di sistemi operativi tra cui Windows, macOS, Android e iOS. Così da garantire una flessibilità di utilizzo tra diversi dispositivi e piattaforme.

AUTONOMIA

Uno degli aspetti importanti che gli utenti considerano nella scelta di una tastiera wireless è l’autonomia della batteria. A tal proposito l’ Epomaker si distingue per la sua capacità di fornire un’eccezionale durata della carica. È infatti adatta sia per un utilizzo professionale che per l’intrattenimento senza fili. Presenta due batterie da 5000mAh ciascuna, che combinano una capacità totale di 10000mAh. Le quali sono progettate per fornire energia sufficiente per diversi giorni di utilizzo intensivo. Ovviamente a seconda delle impostazioni di retroilluminazione e della modalità di connessione applicate.

È poi ottimizzata per conservare l’energia delle batterie grazie a diverse modalità di risparmio energetico. Quando non viene utilizzata per un certo periodo di tempo, entra automaticamente in modalità di sospensione o standby per ridurre il consumo energetico. Questa funzione prolunga ulteriormente la durata della batteria ed assicura anche che sia subito pronta all’ uso quando l’utente ritorna all’attività di digitazione.

Per tenere traccia dell’autonomia rimanente la 75X è dotata di indicatori di stato della batteria. Questi avvisano quando la carica sta per esaurirsi, dando tutto il tempo di pianificare la ricarica in anticipo per evitare improvvise interruzioni. Il tutto per una gestione sempre efficiente dell’alimentazione. In questo modo ognuno potrà concentrarsi solo sulle sue attività di lavoro, di gioco o di svago senza soste dovute alla necessità di doverla ricaricare.

PREZZO E CONCORRENZA

Con un prezzo di €139, l’Epomaker si posiziona nella fascia media del mercato delle tastiere meccaniche. Essa offre un ottimo rapporto qualità-prezzo grazie alla combinazione di design unico, materiali di alta qualità e un’esperienza di digitazione eccellente.

Esistono però altre alternative competitive come la Keychron K2 e la Ducky One 2 SF, che dispongono di funzionalità simili a prezzi comparabili. La scelta dipende quindi dalle preferenze personali in termini di design e altre caratteristiche specifiche. Per chiunque fosse interessato all’acquisto, la tastiera è già disponibile sul sito Epomaker, ad un prezzo davvero vantaggioso, ovvero 129€. La spedizione è assolutamente gratuita ed è prevista una politica di rimborso e restituzione molto flessibile nel caso in cui il prodotto non soddisfi appieno le vostre aspettative. Disponibile anche su AliExpress ad un prezzo leggermente più alto (148€).

PRO E CONTRO

Una volta aver esaminato in dettaglio le principali caratteristiche della DynaTab 75x possiamo stilare una lista di quelli che sono gli aspetti positivi e negativi di questo articolo. Nell’elenco dei pro troviamo molti elementi a favore. La tastiera, come detto, dispone di ottimi interruttori silenziosi e tattili. Questi ultimi possono poi essere sostituiti in base alle esigenze individuali di ogni persona. Ciò consente appunto di personalizzare la propria tastiera e renderla esattamente come la si desidera. Altro punto a favore è sicuramente il suo design retrò con schermo LED a matrice di punti unici. Assolutamente caratteristico, da conferirle uno stile unico ed indistinguibile. La struttura in generale è montata su una guarnizione in grado di favorire un’esperienza di digitazione piacevole e confortevole. In più l’ elevata capacità di personalizzazione tramite app apposita la rendono una soluzione altamente versatile è adatta a qualsiasi tipo di ambiente e cliente.

Non mancano però alcuni svantaggi, se così vogliamo definirli, che potrebbero essere importanti per alcuni utenti. Innanzitutto vi è la

mancanza di una manopola di controllo del volume. Elemento che in genere è presente nelle tastiere Epomaker, ma che qui non abbiamo. È possibile poi incontrare alcuni problemi occasionali nella sincronizzazione dell’ora e delle informazioni di sistema tramite l’applicazione e durante la spedizione, il display Led rischia di staccarsi. Capacità di cui lo schermo già dispone, ma che durante la fase di trasporto potrebbe rischiare di compromettere la sua sicurezza. Ovviamente si tratta solo di ipotesi che sono state prese in considerazione.

CONCLUSIONE

Insomma, L’Epomaker Dynatab 75X riesce a fondere in modo armonioso l’estetica retrò con funzionalità moderne, offrendo un’esperienza di digitazione eccellente e uno stile unico. Anche se presenta piccoli inconvenienti, i suoi vantaggi superano di gran lunga le aspettative. Per tirare le somme possiamo quindi affermare che la Dynatab75X è un’ottima scelta per chi cerca una tastiera meccanica che combina il meglio del passato e del presente, offrendo sia stile che sostanza.