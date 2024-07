Oggi mese gli operatori di telefoniamo mobile si occupano di rinnovare il proprio catalogo di offerte per cercare di mantenere il loro nome competitivo all’interno del mercato, si tratta ovviamente di una dinamica essenziale per ogni provider dal momento che consente a quest’ultimo di attrarre nuovi clienti sia da altre operatori, sia intenzionati a sottoscrivere un nuovo numero di telefono.

Offrire dunque promozioni stratificate e diversificate è essenziale per riuscire ad attrarre clienti di ogni tipo e portarli a sottoscrivere una promo ad hoc in base alle loro esigenze, ovviamente le caratteristiche delle promozioni fanno la differenza insieme al prezzo che certamente deve andare incontro alle necessità economiche di ogni tipologia di cliente.

Kena colpisce per l’estate

Kena mobile ovviamente è coinvolta fino alla testa in questo contesto è dunque perché per l’arrivo del mese di luglio ha pensato bene di proporre una nuova promozione in grado di offrire tutto ciò che è necessario a chi desidera sottoscriverla ad un prezzo decisamente competitivo, la promo in questione ha il nome Rush 130.

la prima in questione come intuibile garantisce ben 130 GB di traffico dati in navigazione 4G, ai quali si accostano minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali, il tutto a un prezzo di 6,99 € al mese, ma non è finita qui, se deciderete infatti di attivare l’auto ricarica, vi verranno regalati in bonus 100 GB aggiuntivi al mese regalo al quale se ne accosta un altro, infatti il primo rinnovo della promozione è completamente gratuito dunque non richiederà la ricarica del credito telefonico.

Si tratta senza alcun dubbio di un’ottima promozione, soprattutto se decidete di sfruttare l’opzione legata all’auto ricarica, se siete interessati sbrigatevi a sottoscriverla dal momento che non sappiamo quando Kena deciderà di rimuoverla dal proprio catalogo.