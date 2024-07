Smart TV Samsung a prezzi quasi mai visti prima d’ora su Amazon, arriva la promozione che tutti gli utenti stavano aspettando, che permette loro di avere libero accesso ad uno dei prodotti migliori in circolazione, più precisamente il modello UE50CU8570UXZT, ad un prezzo veramente concorrenziale.

Il prodotto in questione tratta di una smart TV da 50 pollici di diagonale, che raggiunge risoluzione massima UltraHD 4K, con Dynamic Crystal Color, HDR e OTS Lite, oltre ad avere integrato direttamente Bixby e Amazon Alexa, il tutto risultando essere completamente compatibile con Google Assistant. Lanciata nel corso del 2023, nella sua colorazione Titan Gray, viene commercializzata con la solita garanzia legale della durata di 24 mesi.

Non perdetevi le offerte Amazon ed anche i codici sconto gratis, che potete avere solo oggi con il nostro canale Telegram ufficiale.

Samsung: la smart TV dal prezzo economico

Tutti possono oggi acquistare una delle smart TV più economiche in circolazione, infatti il suo prezzo di vendita di partenza è tutt’altro che elevato, se considerate appunto che costa solamente 799 euro, alla quale si può aggiungere una promozione del 44%, per arrivare così a spendere in finale solamente 449 euro, con consegna diretta al vostro domicilio da parte di Amazon stessa. L’ordine lo potete completare qui.

Le dimensioni del prodotto non si allontanano troppo da ciò che siamo solitamente abituati a vedere, raggiungendo per la precisione 111,9 x 64,5 x 11,5 centimetri, con i piedini di appoggio posizionati ai lati del prodotto stesso. All’interno della confezione troverete tutto il necessario per il corretto funzionamento, tra cui giustappunto il telecomando per l’utilizzo da remoto (che funziona a pile) e la stessa smart TV. Il collegamento alla rete potrà essere wired, ovvero con il filo, ma anche tramite WiFi, allo stesso modo si potranno collegare altri device senza particolari difficoltà sfruttando il bluetooth di ultima generazione che permetterà di avere libero accesso al dispositivo con tante sue funzioni esclusive.