Asus TUF Gaming è una delle serie più amate dai gamer di tutto il mondo, rappresenta alla perfezione prodotti dalla qualità superiore al normale, che riescono comunque a garantire prestazioni che vanno ben oltre le più rosee aspettative del consumatore finale, mantenendo inalterate comunque le richieste economiche e commerciali.

Il dispositivo in questione, precisamente il modello FA507NV#B0CLH3VF79, è un notebook con display da 15,6 pollici di diagonale, che presenta trattamento antiriflesso e risoluzione massima FullHD, con refresh rate a 144Hz, sotto il cofano spicca invece il processore AMD Ryzen 7 7735HS, che viene a sua volta affiancato dalla presenza di 16GB di RAM e 512GB di memoria interna direttamente su SSD. Ciò che lo rende particolarmente speciale è sicuramente la presenza di una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4060 con 8GB dedicati.

Asus TUF Gaming: il notebook da gaming più economico

Il notebook in questione è disponibile all’acquisto ad un prezzo estremamente conveniente, infatti in genere il suo valore mediano di vendita si aggira attorno ai 1149 euro, cifra che è stata ridotta da Amazon di circa 100 euro, per arrivare così a spendere solamente 1049 euro, sempre con garanzia di 24 mesi e spedizione diretta da parte di Amazon al domicilio. Per l’ordine, collegatevi qui.

Il sistema operativo è Windows 11, con nessuna personalizzazione grafica, se non comunque la presenza di un centro di controllo Asus dal quale gestire specifiche impostazioni. Nella parte superiore del display è possibile trovare anche una fotocamera, correttamente definita webcam, in alta definizione a 720p, che permette di realizzare ottime videoconferenze o videochiamate, anche senza raggiungere l’eccellenza che altri modelli della medesima fascia di prezzo riescono a raggiungere. Per ogni altro dettaglio in merito, consigliamo di collegarvi direttamente al link inserito poco sopra.