iPhone 16 Pro Max avrà quasi 5.000 mAh di batteria: l'idea di Apple

Gli utenti che hanno aspettato per lungo tempo qualche indiscrezione sui nuovi iPhone, finalmente possono avere un po’ di concretezza. Si sta parlando insistentemente della prossima gamma 16, quella che vedrà con tutta probabilità un miglioramento netto in termini di prestazioni. Esteticamente cambierà infatti ben poco, tranne che per i modelli di base che presenteranno una fotocamera in verticale.

Ad oggi si sta parlando tanto di quelli che saranno i modelli top di gamma, come ad esempio l’iPhone 16 Pro Max. Questo modello includerà al suo interno diverse migliorie, a partire da uno schermo più ampio e dal nuovo processore. Nel frattempo qualcuno avrebbe parlato di nuove batterie in arrivo.

iPhone 16 Pro Max: una batteria più grande e anche altro

Il nuovo iPhone 16 Pro Max dovrebbe essere quello che finalmente si avvicinerà ai 5000 mAh di batteria. Apple infatti vorrebbe concedere una capacità maggiore alle batterie dei nuovi iPhone 16 Pro Max aumentando la densità. Tutto partirà da una nuova concezione di batteria, fatta con un case in metallo. Proprio in questo modo sarà possibile aumentare la capacità dell’unità.

Di grandi novità dunque ce ne saranno, anche se non riguarderanno prettamente il piano estetico. Soprattutto il nuovo smartphone top di gamma di Apple presenterà delle particolarità, anche se ad oggi l’unica cosa che si conosce è la diagonale dello schermo più ampia. Insieme alla batteria però ci sarà di certo qualcos’altro che riguarderà le fotocamere, ma questo lo si potrà scoprire solo più avanti.

Tra le altre cose bisogna anche ricordare che coloro che hanno acquistato un modello 15 Pro Max o 15 Pro potranno godere delle grandi novità in arrivo. Stiamo parlando dell’avvento del nuovo sistema operativo iOS 18, il quale porterà la nuova intelligenza artificiale secondo Apple chiamata Apple Intelligence. Almeno per il momento sono queste le informazioni disponibili sul web che parlano insistentemente dei nuovi iPhone.