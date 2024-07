Optima Mobile spiazza con una super offerta con 100 GB

Nel panorama della telefonia mobile, gli utenti possono ormai scegliere tra una vasta proposta. Ci sono infatti a disposizione numerosi operatori telefonici virtuali che propongono delle offerte di rete mobile davvero sensazionali. Uno di questi è Optima Mobile. Si tratta di un operatore virtuale piuttosto recente e che sta da poco proponendo sul proprio sito web l’attivazione di un’offerta di rete mobile davvero notevole e soprattutto a basso costo. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Optima Mobile, arriva una nuova offerta a basso costo con 100 GB per navigare

Se siete alla ricerca di un’offerta mobile conveniente, è arrivata una nuova proposta da parte dell’operatore telefonico virtuale Optima Mobile. Come già accennato in apertura, infatti, questo nuovo operatore sta proponendo un’offerta decisamente interessante e pensata per tutti coloro che hanno la necessità di avere una grande quantità di giga per navigare.

Nello specifico, l’offerta in questione è denominata Optima Super Mobile Smart. Ci troviamo di fronte ad un’offerta mobile piuttosto conveniente e con il costo per il rinnovo mensile di soli 4,95 euro. A fronte di questa spesa, gli utenti avranno a disposizione varie cose. In primis, saranno disponibili fino a 100 GB di traffico dati da utilizzare in tranquillità per navigare con una connettività pari a 4G su rete Vodafone.

Oltre a questo, l’offerta in questione arriva ad includere anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 200 SMS verso tutti i numeri. Solitamente è previsto un costo per la scheda sim pari a 19,90 euro. Tuttavia, l’operatore virtuale ha deciso di dimezzare il costo a 9,90 euro. L’operatore ha inoltre deciso di offrire gratuitamente il costo della spedizione della scheda sim. Ricordiamo che l’offerta in questione sarà attivabile da tutti i nuovi clienti dell’operatore.

Insomma, si tratta di un’offerta estremamente conveniente e aperta a tutti i nuovi clienti dell’operatore.