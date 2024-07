Truffa e soldi portati via con un messaggio: ecco quale

Sono purtroppo ancora vive le truffe che mettono in piena difficoltà gli utenti. Secondo quanto riportato, tantissime persone si sarebbero ritrovate a dover contattare la polizia postale dopo una truffa che le avrebbe colpite.

Un messaggio è improvvisamente giunto nella loro casella di posta elettronica facendogli credere di avere un portafoglio crypto da dover verificare. Bisogna quindi fare molta attenzione in quanto il pericolo è dietro l’angolo: lo scopo è quello di rubare i dati personali e soldi dalle carte di credito.

Truffa con un messaggio apparentemente innocuo: ecco cosa sta succedendo

Come si può notare qui in basso c’è il messaggio scritto per filo e per segno, proprio per far identificare la truffa agli utenti. Molte persone purtroppo ci sono cascate perdendo i loro dati personali e anche qualche risparmio. Ecco il testo:

“Account Verification

Dear Customer,

We are as a trusted company that grows every single day, are obligated to start verifying our customers adresses due to security measurements.

This verification can be done easily via the button below.

Confirm Your Wallet

As of 29/06/2024. Every wallet that has not been verified, will systematically be deleted.

For the inconvenience we cause with this, 20 TWT (Trust Wallet Token) will be added to your main wallet after verifying.

We are thankful for your support and understanding.

The most trusted and secure crypto wallet”.

Questo è un vero specchietto per le allodole soprattutto per chi traffica in genere con le criptovalute. Secondo quanto riportato infatti più persone che sono solite utilizzare questa sorta di moneta, si ritrovano spesso a cascare in queste situazioni. Lo scopo di mal di denti era proprio questo, ovvero mettere in difficoltà ed abbindolare coloro che fanno parte del mondo delle crypto. La chiave di tutto è non cliccare assolutamente sui link inserendo le proprie informazioni, in quanto saranno proprio quelle ad essere rubate.