Fiat Grande Panda: la strana e rivoluzionaria versione della classica auto

Fiat continua a stupire. L’annuncio della nuova Grande Panda, un modello particolarmente avanzato e rinnovato dell’auto conosciuta in tutto il mondo, genera grande curiosità ed alte aspettative. Oltre alla Grande, però, alcune voci suggeriscono che potrebbe essere in arrivo un modello ancora più grande, forse chiamato Giga Panda oppure Grande Panda XL.

La Fiat Grande Panda mostra quanto la casa automobilistica torinese si stia impegnando con tutte le forze e adoperando le migliori tecnologie per rinnovare ancora una volta il suo iconico modello. La Grande Panda ha un design a dir poco moderno e spigoloso. A prima vista appare come una vettura potente, robusta e dalle linee contemporanee, diverse da qualsiasi altro veicolo. Anche gli interni sono stati rinnovati, apportando migliorie che vanno a rispecchiare le tendenze del mercato odierno.

La Grande si (digi)evolve nella Fiat Giga Panda

Più fonti riportano notizie secondo il quale la Fiat starebbe pianificando di lanciare un nuovo modello ancora più grande della Grande Panda. Non ci siano ancora informazioni ufficiali, quindi mantenete l’entusiasmo. Un render realizzato da Motor1 fornisce però una prima idea del possibile design, che dovrebbe ispirarsi con molta evidenza alla Grande Panda, anche per garantire una certa continuità stilistica. La Giga potrebbe raggiungere una lunghezza di 4,4 metri, creando un abitacolo spazioso e un maggiore comfort per i passeggeri. A livello di motorizzazioni, il modello non dovrebbe poi essere tanto diverso dalla Grande . Essa dovrebbe quindi possedere un motore 1.2 mild hybrid da 136 CV, solo leggermente più potente rispetto alla versione da 101 CV prevista per la Grande.

Trattandosi comunque di rumor, ogni dettaglio va preso con una certa cautela. Se dovesse essere ufficialmente annunciata si presume che la Giga arrivi davanti in nostri occhi fra circa due anni. Unica cosa certa è che le aspettative già sono molto alte. Fiat sembra dunque pronta a ridefinire il concetto di Panda con la nuova Grande e la possibile futura Giga. Ora non ci possiamo far altro che restare in attesa di ulteriori dettagli.