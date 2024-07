Apple dovrebbe presentare la nuova generazione di AirPods nel corso del 2026. A lanciare questa indiscrezione ci ha pensato il noto analista Ming-Chi Kuo, sempre molto ben informato riguardo il mondo dell’azienda di Cupertino.

Nonostante manchi ancora molto tempo, le novità che Apple inserirà nelle nuove AirPods saranno molti interessanti secondo l’analista. Infatti, il brand della mela potrebbe equipaggiare le cuffie true wireless con una serie di sensori e telecamere ad infrarossi.

Il motivo di questa scelta è da ricercare nella volontà di migliorare l’esperienza audio per gli utenti. I sensori ad infrarossi permetteranno di regolare l’audio spaziale per adattarsi alla forma del padiglione auricolare di chi le indossa.

Sebbene il loro lancio non avverrà prima del 2026, Apple ha deciso che gli AirPods di nuova generazione avranno una feature unica

La feature dovrebbe estrarre il massimo delle proprie potenzialità quando le AirPods di nuova generazione saranno utilizzare in abbinamento a Vision Pro. I due device dialogheranno per scambiarsi informazioni sul posizionamento nello spazio e rendere completamente immersiva l’esperienza di ascolto.

Inoltre, sarà possibile sfruttare le telecamere a infrarossi per alcune air gesture. Gli utenti potranno cambiare canzone, mettere in pausa, regolare il volume e rispondere ad una chiamata semplicemente muovendo una mano vicino alle cuffie senza però toccarle.

Il sistema di telecamere ad infrarossi, sostiene Ming-Chi Kuo, dovrebbe essere simile a quello utilizzato da Apple a bordo degli iPhone. In particolare, l’azienda della mela sfrutterà il know-how acquisito per realizzare la tecnologia Face ID e la applicherà sugli auricolari.

La produzione sarà affidata a Foxconn che fornirà anche le telecamere. Le stime iniziali indicano una produzione che si posizionerà tra i 18 e 20 milioni di unità. Tuttavia, Apple potrà aumentare o ridurre la richiesta al proprio fornitore a seconda della risposta del mercato a questo nuova generazione di AirPods.

Nonostante il debutto sia ancora molto lontano, siamo certi che in questi mesi emergeranno maggiori indiscrezioni riguardo la nuova versione degli auricolari della mela. Non resta che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare.