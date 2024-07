Apple realizzerà AirPods con fotocamera entro il 2026

L’analista Ming-Chi Kuo riprende una notizia emersa nei mesi scorsi circa l’arrivo di un inedito prodotto Apple. L’esperto fa riferimento ai primila cui produzione potrebbe essere avviata entro il 2026.

A parlare degli auricolari con fotocamera IR di Apple era già stato Mark Gurman, ma Kuo adesso offre maggiori informazioni su quello che sarebbe lo scopo del dispositivo del colosso di Cupertino.

Apple produrrà AirPods con fotocamera IR entro il 2026

Non si tratterà di fotocamere tramite le quali poter scattare selfie bensì di una soluzione pensata da Apple al fine di offrire un’esperienza senza precedenti ai suoi utenti possessori di Vision Pro e Apple Vision.

Grazie alla presenta dei moduli fotografici a infrarossi, che saranno simili a quelli utilizzati da Apple per il Face ID, sarà possibile migliorare l’audio spaziale e integrare maggiori funzionalità.

Gli utenti potranno ascoltare meglio dal lato verso cui girano la testa mentre indossano gli auricolari e avranno a disposizione una serie di funzioni alle quali sarà possibile accedere tramite gesture in-air.

Secondo la fonte, Foxconn sarà il fornitore delle fotocamere a infrarossi destinate agli auricolari Apple. In un primo momento, l’azienda potrebbe fornire sensori per la produzione di ben 10 milioni di AirPods.

L’arrivo degli auricolari Apple non avverrà prima del 2026 e nell’attesa avremo sicuramente la possibilità di scoprire maggiori dettagli e conoscere tanti altri dispositivi Apple. Tra soli due mesi, ad esempio, assisteremo all’arrivo degli iPhone 16, i quattro melafonini di nuova generazione non hanno ormai alcun segreto per via delle innumerevoli immagini e notizie emerse in rete, che hanno ripetutamente rivelato il design e gran parte dei dettagli.

Scarseggiano, invece, le informazioni sui prossimi smartwatch dell’azienda di Cupertino. A settembre avremo modo di assistere anche all’arrivo di Apple Watch X, la cui informazione rilevante fino ad ora trapelata riguarda la presenza di un display dalle dimensioni generose.