Apple, di recente, ha rilasciato un nuovo aggiornamento per vari modelli di AirPods. Tra cui AirPodsPro, AirPodsMax, PowerbeatsPro e Beats FitPro. Il motivo? L’ intenzione di risolvere una vulnerabilità di sicurezza piuttosto importante.

Si trattava di un bug che si presentava durante il processo di accoppiamento tra gli auricolari e uno dei dispositivi cui erano stati precedentemente connessi. In questo contesto, un malintenzionato che si trovava nel raggio d’azione del Bluetooth avrebbe potuto fingere di essere uno dei device associati. Ottenendo così libero accesso. Ad ogni modo, l’ aggiornamento del firmware ha eliminato questa possibilità. Garantendo una maggiore sicurezza per tutti i clienti.

Come verificare e aggiornare il firmware degli AirPods

Purtroppo, non è possibile forzare manualmente l’installazione dell’aggiornamento. Ma bisogna attendere che questo venga installato automaticamente. È però possibile verificare se sia già disponibile mettendo gli auricolari in carica, sia tramite cavo che wireless. Basterà aprire la custodia degli auricolari quando si trovano nel raggio d’azione del Bluetooth di un iPhone, iPad o Mac associati e connessi a internet. In questo modo si creano le condizioni ideali affinché gli auricolari possano ricevere le innovazioni del firmware.

Per controllare la versione che avete attualmente installata sui vostri dispositivi, basta aprire le impostazioni su un iPhone. Da qui selezionare la voce “Bluetooth”, trovare gli AirPods nella lista dei device, toccare la “i” accanto al nome degli auricolari e scorrere fino a “Versione-Firmware“. Così facendo vi sarà mostrato l’ elenco completo delle ultime versioni disponibili per ciascun modello a disposizione. Il tutto in maniera molto ordinata, semplice e intuitiva per chiunque vi faccia ricorso.

Insomma, tale aggiornamento sottolinea l’importanza della sicurezza per Apple. Ma soprattutto il suo impegno costante nel garantire che i propri dispositivi rimangano protetti da potenziali minacce. Gli utenti sono quindi chiamati a seguire i passaggi mostrati così da sincerarsi che anche i loro auricolari siano perfettamente al sicuro e immuni da qualsiasi attacco da parte di malintenzionati.