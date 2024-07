Negli ambienti digitali di oggi, la comunicazione attraverso WhatsApp si arricchisce sempre di più grazie agli sticker personalizzati. Essi offrono infatti agli utenti una modalità divertente e creativa per esprimersi. Gli adesivi, insieme agli emoji, ad oggi, sono diventati strumenti fondamentali. Utilizzati ampiamente per arricchire le conversazioni quotidiane con amici e parenti, così da renderle molto più vivaci ed espressive.

A tal proposito, di recente, la nota piattaforma ha semplificato il processo di creazione di nuovi sticker direttamente dall’app stessa. Così da eliminare definitivamente la necessità di ricorrere a software esterni.

WhatsApp: una nuova era per l’espressione digitale

Per poter iniziare, basta aprire una chat qualsiasi su WhatsApp e accedere al pannello delle emoji. Da qui, è possibile selezionare l’icona dedicata agli sticker e premere il pulsante “+” per avviare la creazione. Bisognerà poi scegliere una foto dalla propria galleria e selezionare una delle due opzioni proposte. Ovvero utilizzare l’intelligenza artificiale per ritagliare automaticamente il soggetto dell’ immagine, oppure creare uno sticker quadrato o rettangolare simile a una foto.

Un’altra caratteristica interessante riguarda poi la possibilità di personalizzare gli adesivi aggiungendo testi o disegni prima di salvarli. Ciò consente di rendere ogni creazione assolutamente unica, così da poterla adattare al meglio al contesto delle vostre conversazioni. Ma non è tutto. WhatsApp continua ad innovare anche in altri ambiti. Come ad esempio, il miglioramento dell’invio di foto e video in alta definizione. Altri elementi che rendono l’esperienza visiva complessiva della piattaforma ancora più piacevole e dettagliata.

Insomma, grazie a tutte queste nuove modifiche apportare, gli utenti possono ora esprimere la propria creatività attraverso immagini personalizzate e molto altro. In questo modo, WhatsApp continua a dimostrare il suo impegno nel migliorare se stessa, facilitando l’accesso a strumenti che rendono le conversazioni più vivaci e personali che mai. Non a caso l’app mette, da sempre, al primo posto i feedback e le richieste dei suoi innumerevoli utilizzatori. Così da offrire loro il miglior servizio di messaggistica istantanea mai esistito.