Vodafone e CoopVoce sono i migliori: fino a 300 GB, si parte da 4 euro

Tutti aspettavano che Vodafone ripristinasse alcune offerte del passato ed infatti è avvenuto proprio questo. Il famoso gestore che dà diversi anni ormai detta legge in Italia, è riuscito a stupire ancora con offerte di una certa annata, le quali sono tornate con costi molto allettanti. Dopo aver dato spazio ad alcune proposte, torna la gamma fatta di due offerte diverse tra loro ma molto simili per certi aspetti.

Danno un’occhiata in giro, si può vedere come la prima soluzione disponibile sia già bella piena di contenuti. La Silver 150 è tornata e con il solito prezzo compreso di vantaggi. Chiaramente non è la sola promozione disponibile da parte di Vodafone, che infatti dispone anche di un’altra offerta molto interessante. Un aspetto su tutti è quello per cui le persone continuano a scegliere i servigi di questa azienda: la grande qualità di rete. In Europa infatti non esiste alcun provider che possa fornire la stessa potenza.

Vodafone e CoopVoce: queste sono le offerte disponibili attualmente

Continua ancora una volta Vodafone a mettere in difficoltà le altre aziende siccome arriva con le sue offerte migliori. Il gestore ha cominciato il periodo estivo proponendo delle vecchie bandiere, le quali fanno capo alla gamma Silver. Entrambe le offerte disponibili hanno dalla loro parte minuti, messaggi e giga in gran quantità.

La prima delle due riesce ad offrire infatti 100 giga in 4G con minuti senza limiti verso tutti e 200 SMS a 7,99 € mensili. La seconda offerta, con un prezzo di 9,99 € mensili, si spinge invece fino a 150 giga in 4G.

Ovviamente Vodafone non permette a tutti di poter avere questo privilegio ed infatti le due soluzioni sono destinate solo ad alcuni utenti. Chi proviene da Iliad o da un gestore virtuale può approfittare di questo grande periodo promozionale. Solo per il primo mese poi le due offerte costeranno 5 €.