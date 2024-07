Truffa, phishing in corso sui conti correnti: il messaggio fa sparire i soldi

Una truffa ha colto di sorpresa come sempre gli utenti tramite e-mail. Il messaggio che sta girando promette infatti la conoscenza di una donna che in realtà non esiste.

Lo scopo infatti è solo quello di raccogliere i dati personali e anche quelli delle carte di credito dei poveri utenti che ci cascano.

La truffa è scritta in questo modo, ecco come figura il messaggio in posta elettronica

Correre dietro ai truffatori una volta che la truffa è andata a segno è praticamente impossibile. Proprio per questo motivo il nostro obiettivo quotidiano è quello di indicare ai nostri lettori come evitare tali problematiche. Molto probabilmente tutto ciò potrebbe essere innocuo se tutti sapessero di cosa si tratta. È per questo motivo che abbiamo deciso di incollare il messaggio per intero, rendendo così molto semplice la sua identificazione. Ecco qui tutte le indicazioni e soprattutto il testo incollato:

“Grazie per la tua l’attenzione. Vorrei che tu lo facessi un po ‘di tempo leggere il mio messaggio.

Io sono una ragazza solitaria dalla Repubblica del Kirghizistan, Chiamatemi e Irinka.

Io sono ora 36 anni. Non voglio troppo giovane.

Abito a Kirghizistan. Io sono una ragazza semplice.

Io non ho figli e non ho mai avuto un uomo. Potrei prendere in considerazione l’idea di trasferirmi in in un altro paese.

Spero che tu sia un uomo che volevo trovare. Non ho trovato la persona buono qui.

Ho guardato per caso il tua contatto su un’app di appuntamenti e volevo scriverti. Spero davvero che tu sia un uomo allegro e vero.

Sto cercando relazione reale. Non rispondermi se non sei interessato una l’amore.

Parlami del tuo passatempi? Spero che troveremo obiettiviin comune.

Vorrei che tu ci parlassi di più di te. Puoi ignorarlo se stai cercando una donna per una notte.

Ma sarei felice di continuare una dialogo onesto. Scusa per l’ortografia.

Saluti, Irina.”