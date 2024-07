La Tesla Model 3 ha registrato un notevole calo delle vendite del 55% in tutto il mondo nel mese di aprile rispetto allo scorso anno. Questa flessione ha contribuito alla diminuzione della quota di mercato di Tesla nel settore dei veicoli elettrici, che ora passa dal 60% al 50%. Gli analisti credono che il calo sia dovuto probabilmente alla rimozione della Model 3 dall’elenco dei veicoli idonei ai crediti d’imposta negli USA.

Nonostante il ritorno delle versioni Long Range e Performance tra i veicoli incentivati, la versione base Tesla rimane esclusa dagli aiuti governativi. La Ford, invece, ha mostrato le migliori performance nel mercato con un incremento delle immatricolazioni del 169%, battendo la Tesla a “mani basse”. La Hyundai si è posizionata poi al terzo posto nella classifica generale. Ha raggiunto i 6.355 veicoli elettrici venduti ed ha visto un aumento del 75%. La Kia continua al quarto posto. La società ha visto l’immatricolazione di ben 5.340 unità, con una crescita sensazionale del 172%. Quinto gradino per Toyota che passa da 625 auto vendute ad aprile 2023 a 4.666 ad aprile di quest’anno. Insomma, solo Musk ha da lamentarsi.

Cosa accadrà alla Tesla? Riuscirà a risalire?

Nonostante il calo delle vendite della Model 3, Tesla resta ancora leader nel mercato dei veicoli elettrici. La situazione potrebbe avere un miglioramento con il restyling “Highland” della Model 3. Questo porterà all’auto una nuova batteria notevole avente un degrado medio del 15% dopo 321.000 chilometri. Le batterie delle Model S e Model X mostrano invece un degrado ancora minore, solo del 12%. In Tal caso dovrebbero durare per tutta la vita del veicolo senza necessità di sostituzione, anche considerando che in Europa un’auto viene solitamente rottamata dopo circa 240.000 km.

A partire dal 1° luglio, i prezzi della Tesla Model 3 potrebbero però aumentare in Italia, un fattore che potrebbe influenzare ulteriormente la domanda in negativo. Attraverso però il possibile recupero grazie alle versioni Long Range e Performance, la Tesla potrebbe riuscire comunque a stabilizzare le proprie vendite e mantenere la sua posizione al top del settore.