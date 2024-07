A partire dal 1° luglio 2024, WhatsApp cesserà definitivamente di funzionare su alcuni smartphone più datati. Questa decisione è legata all’ultimo aggiornamento dell’app di messaggistica. La quale richiede specifiche tecniche e software avanzati che molti vecchi dispositivi non sono in grado di supportare. La lista dei telefoni coinvolti include marchi noti. Parliamo infatti di iPhone, Samsung, LG, Alcatel e Sony Xperia.

Motivi e soluzioni per continuare a utilizzare WhatsApp

La decisione di interrompere il supporto su questi cellulari è dettata dalla necessità di WhatsApp di evolversi e migliorare le sue funzioni. Cosa che, come detto, richiede hardware e software più recenti. Gli aggiornamenti continui delle applicazioni comportano spesso requisiti tecnici più elevati. Di conseguenza i dispositivi più vecchi, ad un certo punto, non riescono più a soddisfarli. Diventano così inadeguati per il corretto funzionamento delle nuove versioni dell’app.

Però per chi desidera comunque continuare ad utilizzare WhatsApp, vi sono due opzioni tra cui scegliere. La prima è acquistare un nuovo smartphone compatibile con gli ultimi aggiornamenti dell’app. La seconda alternativa è utilizzare WhatsAppWeb. Quest’ultima permette di accedere alla piattaforma di messaggistica direttamente dal browser (Chrome, Firefox, Opera, Edge, ecc.). Senza però la necessità di scaricare o installare nulla sul telefono. Questa soluzione può essere particolarmente utile. Soprattutto per coloro che non vogliono o non possono cambiare dispositivo immediatamente.

Modelli interessati: ecco quali sono

Tra i modelli di iPhone che non saranno più compatibili troviamo iPhoneSE; iPhone5; iPhone6 e iPhone6s Plus. Per quanto riguarda Samsung, i dispositivi obsoleti diventeranno il Galaxy S3 Mini; il GalaxyX Cover 2 e il GalaxyTrend Lite. Anche LG vedrà diversi cellulari esclusi, tra cui LGOptimus L3 II Dual; l’ L5Dual; OptimusL7Dual; OptimusF3Q; OptimusL2II e l’ OptimusF6. Infine, altri smartphone che non supporteranno più l’app includono Alcatel Go Flip 2, ZTE Grand S Flex, ZTE Grand Memo e Sony Xperia M.

Insomma, con l’evoluzione continua della tecnologia, è inevitabile che alcune vecchie apparecchiature diventino obsolete.