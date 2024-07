Il prossimo Samsung Galaxy S25 Ultra si preannuncia come una vera rivoluzione nel design rispetto al suo predecessore. Secondo alcune rivelazioni trapelate online, il nuovo modello abbandonerà le linee squadrate del S24 Ultra per adottare un aspetto più arrotondato e armonioso. Questo cambiamento sembra essere una risposta diretta ai feedback degli utenti. I quali sembrano non aver apprezzato pienamente il design squadrato dell’attuale versione. Le nuove forme del Galaxy S25 Ultra ricorderanno quelle del Note 7. Con bordi smussati e cornici dolci che seguono la linea del corpo del dispositivo, offrendo così una presa più confortevole e un’estetica più elegante.

Novità nel comparto fotocamere e conferma della S Pen

Per quanto riguarda il display, anch’esso sará modificato per essere coerente con il nuovo stile. Anche qui avremo bordi arrotondati che si integrano perfettamente con tutto lo smartphone. Tale cambiamento estetico segna un ritorno a un design più tradizionale e forse più apprezzato dagli utenti di lunga data di Samsung. L’obiettivo dell’ azienda, infatti, sembra essere proprio quello di trovare un equilibrio tra innovazione e tradizione. Mantenendo però, al contempo, l’identità dei suoi modelli di punta.

Un’altra novità rilevante, riguarda il comparto fotografico del Galaxy S25Ultra. Le indiscrezioni suggeriscono che anche queste subiranno una trasformazione importante. Ovvero le camere non saranno più disposte separatamente, ma saranno impilate in un unico alloggiamento. Cosa già vista nei modelli GalaxyS24 e GalaxyS24+. Una tale scelta dovrebbe conferire al dispositivo un aspetto più pulito e uniforme, migliorando anche la sua maneggevolezza.

Nonostante le numerose modifiche, Samsung ha deciso di mantenere la S Pen come elemento distintivo dell’ S25Ultra. Questa decisione sottolinea l’importanza della SPen per gli amanti dei modelli Ultra. Essa offre poi funzionalità avanzate per la produttività e la creatività. Insomma la conferma della presenza di questo accessorio rassicura gli utenti affezionati e dimostra l’impegno del marchio nel mantenere vive le caratteristiche che hanno reso unici i suoi dispositivi nel corso degli anni.