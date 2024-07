Capita spesso che il Ministero della Salute debba ritirare dal mercato numerosi prodotti alimentari a causa della presenza di alcune sostanze pericolose. È quello che è successo qualche giorno fa per un particolare prodotto. In particolare, è stato ritirato dal mercato un lotto di funghi in salamoia considerati altamente pericolosi per il rischio di avvelenamento da botulismo. Vediamo qui di seguito i dettagli emersi al riguardo

Lotto di funghi in salamoia ritirati dal mercato, rischio avvelenamento

Nel corso degli ultimi giorni, il Ministero della Salute ha dovuto ritirare dal mercato un lotto di funghi in salamoia. Come già accennato in apertura, infatti, questo prodotto è stato richiamato in quanto considerato potenzialmente pericoloso per la nostra salute. All’interno di questo prodotto, sembra infatti che sia presente il botulino e questi comporterebbe dunque un elevato rischio di avvelenamento da botulismo.

Il prodotto incriminato è un lotto di funghi in salamoia. Nello specifico, si tratta di funghi affettati in salamoia Russula Delica in vasetti di vetro nella confezione da 500 grammi, di cui 225 grammi da sgocciolato. Questi funghi sono prodotti e confezionati a marchio YAR Specialità Russe. Sono prodotti in particolare dalla società Lackmann food group nello stabilimento di Willstatt, in Germania. Si tratta di un prodotto che viene comunque commercializzato in Italia, da qui la necessità di ritirarlo dal mercato da parte del Ministero della Salute.

L’avviso di richiamo è stato emanato lo scorso 27 giugno 2027 per il lotto di funghi nella confezione con scadenza il 20 maggio 2025. Tutti coloro che avessero già acquistato questo prodotto, sono ovviamente invitati a non consumarlo assolutamente e a riportarlo presso il punto vendita dove è stato effettuato l’acquisto. Come già detto in apertura , infatti, se ingeriti, c’è una elevata probabilità che questi funghi in salamoia in vetro siano tossici per la nostra salute a causa della presenza del botulino.