Nonostante abbia detto adeivdedwcinal settore degli smartphone da un po’ di tempo, ecco che il produttore tech Meizu si prepara ad annunciare ufficialmente due nuovi dispositivi. Si tratta in particolare dei prossimi Meizu Note 21 e Meizu Note 21 Pro. Ora di questi due device abbiamo qualche conferma grazie all’arrivo della certificazione FCC. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Meizu Note 12 e Meizu Note 12 Pro in arrivo, ecco la certificazione FCC

Nel corso delle ultime ore due nuovi smartphone del produttore tech Meizu hanno ricevuto l’importante certificazione dell’ente FCC. In questo modo, ora abbiamo qualche piccola conferma riguardo alle presunte specifiche tecniche. Dalla certificazione, è emerso che il prossimo modello base potrà contare sulla presenza di tre sensori fotografici. Come riporta l’immagine presente sulla certificazione, il design di questo modulo fotografico sarà piuttosto simile a quello presenti sugli ultimi smartphone di casa Apple, come ad esempio iPhone 15 Pro.

Per quando riguarda il modello Pro, sappiamo che avrà sul retro due sensori fotografici che saranno posizionati in due zone circolari. Su entrambi gli smartphone sarà presente a supporto un piccolo flash LED e in basso al centro della backcover sarà posizionato il logo dell’azienda. Una delle caratteristiche di questi due dispositivi sarà però l’assenza del supporto alle reti 5G.

Entrambi gli smartphone sembra infatti che saranno in grado di supportare le sole reti 4G. Al momento, però, non sappiamo con certezza quale sarà il soc prescelto dall’azienda per questi smartphone. Sappiamo per il momento che il sistema operativo installato a bordo di entrambi sarà l’ultima release di Android 14 sicuramente con l’interfaccia utente personalizata da Meizu. Non ci sono dettagli riguardo alla parte frontale, ma immaginiamo che ci sarà un display con un foro per la fotocamera anteriore.

Per il momento questo è quello che sappiamo sui prossimi Meizu NotNo21 e Meizu NotNo21 Pro. Vi terremo aggiornati non appena arriveranno nuove informazioni.