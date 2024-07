Il nuovo Realme Pad 3 sarà il prossimo tablet del produttore cinese che arriverà nel corso delle prossime settimane. Il dispositivo si preannuncia come un companion da affiancare agli smartphone dell’azienda per completare l’ecosistema creato dal brand.

Stando alle nuove indiscrezioni emerse, possiamo scoprire qualche interessante dettaglio sul nuovo Realme Pad 3. Il dispositivo è stato avvistato all’interno del database IMEI ed è contraddistinto dal numero di modello “RMP2402”.

Si tratta di una importante informazione in quanto sarà più facile riconoscere il device quando sarà certificato da altri enti. Infatti, il produttore ha avviato le procedure per ottenere tutte le documentazioni necessarie prima della commercializzazione.

Realme Pad 3 inizia a far parlare di sé, scopriamo i primissimi dettagli sul nuovissimo tablet del produttore cinese

Considerando che il lancio il device potrebbe avvenire nel corso dei prossimi mesi, Realme dovrà ottenere l’approvazione dai vari enti nazionali ed internazionali. Solo dopo questi passaggi, sarà possibile presentare il tablet Pad 3 sui vari mercati. Queste certificazioni sono assegnate ai device contraddistinti dal numero di modello in quanto il nome commerciale non è ancora definitivo in questa fase.

Purtroppo, la certificazione IMEI non rivela ulteriori dettagli ma possiamo provare ad immaginare le caratteristiche tecniche del tablet. Il Realme Pad 3 dovrà garantire prestazioni superiori alla precedente generazione e, quindi, ci aspettiamo ottimizzazioni hardware e software per migliorare l’esperienza utente.

Il display dovrebbe essere un IPS LCD da 11.5 pollici dotato di una risoluzione da 1200 x 2000 pixels. Le prestazioni saranno garantite da un SoC Mediatek Helio non ancora confermato. Gli insider ritengono che il SoC sarà un octa-core e il sistema potrà contare su 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna.

Ricordiamo che, al momento, si tratta solo di indiscrezioni in quanto non sono state rivelate informazioni ufficiali sul tablet. Non resta che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare.