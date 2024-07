La serie Realme 13 Pro è sempre più vicina al lancio ufficiale. La famiglia sarà composta da almeno due smartphone e il loro debutto è sempre più vicino. La presentazione si terrà a luglio e il produttore ha condiviso il primo teaser ufficiale.

Come è possibile ammirare nell’immagine in apertura, la serie Realme 13 Pro sarà caratterizzata da un elemento peculiare. Il produttore ha lavorato molto sul comparto fotografico per rendere i device dei cameraphone in grado di rivaleggiare con le macchine fotografiche professionali.

In particolare, Realme ha sviluppato una tecnologia basata sull’Intelligenza Artificiale in grado di migliorare le prestazioni fotografiche dei device. Il brand afferma che il supporto dell’IA permetterà di raggiungere livelli professionali grazie alle feature rivoluzionarie.

La nuova serie Realme 13 Pro promette prestazioni fotografiche senza precedenti anche grazie alle feature proprietarie basate sull’Intelligenza Artificiale

Al momento, però, non si conosce alcun dettaglio ufficiale sulla serie Realme 13 Pro e sulla sua configurazione hardware. L’unica certezza sembra essere che il modulo fotografico avrà una forma rotonda a giudicare dal gioco di luci ed ombre presente nella locandina pubblicitaria.

Inoltre, raccogliendo le varie indiscrezioni emerse sulla famiglia, possiamo scoprire il nome dei due device: Realme 13 Pro e 13 Pro+. Entrambi gli smartphone saranno caratterizzati da un display AMOLED FHD+ da 6.7 con refresh rate a 120Hz. Il sistema operativo sarà basato su Android 14 e sull’interfaccia proprietaria Realme UI 5.

La versione Pro+ sarà caratterizzata da un SoC Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 e da un batteria da 5.050mAh con ricarica rapida a 80W. In questo caso ci aspettiamo la presenza di un’ottica Sony IMX882 dotata di zoom ottico 3x.

I terminali arriveranno sul mercato con quattro configurazioni di memoria RAM e di sistema. Si parte da 8/128 GB per passare a 8/256 GB, 12/256 GB e finire con 12/512 GB. Le colorazioni disponibili al lancio saranno Monet Gold, Monet Purple e Sky Green per la versione base e Monet Gold e Emerald Gold per quella Pro+.