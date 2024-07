L’estate 2024 è ormai alle porte e, come ogni anno, gli italiani si preparano a partire per le vacanze o a concedersi un weekend di relax. Con l’aumento dei viaggi, anche il traffico si intensifica. “Viabilità Italia” ha pubblicato il consueto calendario con le previsioni sul traffico per la fine di giugno e tutto il mese di luglio, evidenziando le giornate più critiche.

I giorni peggiori per il traffico estivo

A partire dall’ultimo weekend di giugno, il traffico è previsto intenso. Il 29 e il 30 giugno sono segnati con bollini gialli, segnalando una circolazione sostenuta. Anche la mattinata del primo luglio sarà caratterizzata da traffico intenso. Nei successivi weekend di luglio, la situazione è destinata a peggiorare. Le domeniche del 7, 14, 21 e 28 luglio saranno contrassegnate da bollini rossi, indicativi di traffico molto intenso con possibili criticità. L’ultimo weekend del mese, in particolare, sarà il più problematico, con il grande rientro dei vacanzieri previsto per domenica 28 luglio e proseguimento nella mattina di lunedì 29 luglio.

Per alleggerire il traffico, sono previste limitazioni alla circolazione per i veicoli con massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate. Le restrizioni si applicano nei seguenti giorni: domenica 30 giugno dalle 07.00 alle 22.00; sabato 6 luglio dalle 08.00 alle 16.00; domenica 7 luglio dalle 07.00 alle 22.00; sabato 13 luglio dalle 08.00 alle 16.00; domenica 14 luglio dalle 07.00 alle 22.00; sabato 20 luglio dalle 08.00 alle 16.00; domenica 21 luglio dalle 07.00 alle 22.00; venerdì 26 luglio dalle 16.00 alle 22.00; sabato 27 luglio dalle 08.00 alle 16.00; e domenica 28 luglio dalle 07.00 alle 22.00.

Inoltre, la festività dei Santi Patroni Pietro e Paolo a Roma, il 29 giugno, potrebbe aumentare il traffico del giorno precedente, il 28 giugno. Gli enti responsabili delle strade si impegneranno a rimuovere i cantieri mobili e a prendere tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e fluidità del traffico. Per evitare disagi, è consigliabile controllare le informazioni sul traffico prima di partire, utilizzando risorse come il sito del CCISS e quello della Polizia di Stato.