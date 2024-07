Il rinnovato Nissan Qashqai 2024 è pronto a fare il suo debutto nelle concessionarie italiane. Quando? A partire dal prossimo settembre. Ma già da ora gli interessati possono effettuare i primi ordini. Il SUV di terza generazione si presenta con un restyling che non passa inosservato, sarà infatti caratterizzato da importanti modifiche estetiche soprattutto sul frontale. Oltre che da un aumento delle opzioni tecnologiche a bordo. Il suo prezzo di partenza sarà di 31.570€.

Tra le novità più rilevanti spicca la varia tipologia di motorizzazioni disponibili. Tutte incentrate su soluzioni ibride elettrificate. La scelta comprende un motore mild hybrid da 1.3litri, disponibile e al sistema e-Power che offre una potenza complessiva di 190CV. Utilizza un 3 cilindri da 1.5l, un motore elettrico e una batteria da 1,85kWh. Tale diversità consente ai potenziali acquirenti di optare per la soluzione più adatta alle proprie esigenze di guida. Bilanciando così prestazioni e efficienza energetica.

Nissan Qashqai: configurazioni e dotazioni

L’offerta del Nissan Qashqai 2024 si distingue ulteriormente per la varietà degli allestimenti disponibili. Ognuno dei quali offre un set specifico di caratteristiche e tecnologie. Ad esempio, quello base, denominato Acenta, include cerchi in lega da 17 pollici, fari a LED, climatizzatore automatico dual-zone e un sistema multimediale. È infatti presente un display touchscreen da 12,3”, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto. Vi è poi il modello N-Connecta. Esso aggiunge cerchi in lega da 18 pollici, sedili in tessuto con inserti in pelle sintetica, e un sistema di assistenza alla guida avanzato. Dispone infatti di funzioni di parcheggio assistito e navigatore basato su Google.

Per chi cerca, invece, un tocco di sportività e stile aggiuntivo, la versione N-Design propone cerchi da 20 pollici, sospensioni multilink, e un sistema di illuminazione ambientale estesa. Il top però è il Tekna+ che dispone di innumerevoli ed interessanti caratteristiche. Tra cui cerchi da 20 pollici con sospensioni multi-link, tetto panoramico in vetro, sedili riscaldati e massaggianti e un sistema audio con 10 altoparlanti. Ogni versione è stata progettata per garantire comfort e capacità elevate. Ma anche per soddisfare le necessità di coloro che cercano una guida più sicura e tecnologicamente avanzata.