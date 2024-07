WhatsApp si conferma l’applicazione di messaggistica più utilizzata in Italia, dominando su Telegram, iMessage e Signal. Perdere l’accesso a WhatsApp può equivalere a una condanna sociale, considerando l’uso massiccio che ne fanno sia amici che familiari, oltre ai gruppi di lavoro e altre attività sociali. La centralità di WhatsApp nelle comunicazioni quotidiane rende la sua assenza particolarmente difficile da gestire.

WhatsApp e le sue limitazioni tecniche

Ciclicamente, tuttavia, alcuni smartphone datati perdono la possibilità di utilizzare WhatsApp a causa dell’incapacità di gestire gli aggiornamenti più recenti. Anche nel 2024 si verificherà questa situazione: Meta ha infatti annunciato che una serie di modelli di smartphone non riceveranno i prossimi aggiornamenti, rendendo l’applicazione inutilizzabile su questi dispositivi.

In totale, 35 modelli di telefoni smetteranno di ricevere aggiornamenti nel corso del 2024. Questa lista include modelli di diverse marche note, tra cui Apple, Motorola, Samsung, Huawei, LG e Sony. Si tratta di dispositivi ormai vecchi, quindi chi possiede uno di questi modelli potrebbe già riscontrare difficoltà con altre applicazioni oltre a WhatsApp.

La ragione di questo fenomeno è abbastanza semplice: man mano che gli anni passano, diminuisce drasticamente il numero di persone che utilizzano versioni datate di Android o iOS. In media, le persone cambiano smartphone ogni tre o quattro anni. Pertanto, aggiornare le applicazioni per includere dispositivi molto vecchi diventa insostenibile dal punto di vista dei costi rispetto ai benefici.

Inoltre, gli smartphone più datati non possono essere aggiornati ai sistemi operativi più recenti per mancanza di hardware adeguato. Questo comporterebbe un’esperienza d’uso compromessa da rallentamenti e tempi di caricamento eccessivi. Non c’è nessun complotto per costringere gli utenti a comprare nuovi smartphone; è semplicemente un’evoluzione tecnologica inevitabile.

La necessità di aggiornarsi

Tra i modelli che non potranno più accedere a WhatsApp figurano dispositivi come Galaxy Ace Plus, iPhone 5 e Xperia Z1. Alcuni di questi smartphone sono stati lanciati oltre sette anni fa, e il loro supporto fino ad oggi è già notevole. La buona notizia è che oggi esistono moltissimi smartphone a prezzi competitivi. Chi necessita di un nuovo dispositivo può trovare ottime offerte consultando siti specializzati come il nostro.