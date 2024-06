Il Samsung Galaxy A15 rappresenta una soluzione su cui fare affidamento nel momento in cui si volessero spendere meno di 150 euro per l’acquisto di uno smartphone di ottimo livello, riuscendo allo stesso tempo a godere di prestazioni che superino comunque le più rosee aspettative.

Da un punto di vista puramente dimensionale, lo smartphone riesce a soddisfare perfettamente il consumatore, raggiungendo per la precisione 160,1 x 76,8 x 8,4 millimetri di spessore, con un peso perfettamente adeguato che si ferma sui 200 grammi. Sotto il cofano troviamo un processore MediaTek Helio G99, un octa-core che può raggiungere 2,2GHz di frequenza di clock, accoppiato con GPU Mali-G57, ed anche appunto 8GB di RAM con 256GB di memoria interna (questa è espandibile fino a 1TB con microSD).

Samsung Galaxy A15: lo sconto è da urlo

Il prezzo di vendita di questo smartphone non è mai stato troppo elevato, dovete infatti considerare essere in vendita a soli 199 euro, per quanto riguarda il listino originario. Tutto cambia nel momento in cui è possibile applicare il coupon del 41%, così facendo gli utenti si ritrovano a spendere circa 80 euro, con un investimento da sostenere pari a soli 117 euro. Il prodotto è completamente sbrandizzato, ed ha anche garanzia legale della durata di 24 mesi, in questo modo si ha la certezza di poter ricevere assistenza comoda e duratura nel tempo. Collegatevi qui per l’acquisto.

Il comparto fotografico, nonostante la ridotta fascia di prezzo, risulta essere uno dei migliori in circolazione, è infatti composto da 3 sensori differenti: principale da 48 megapixel, seguito poi a ruota da due secondari da 12 megapixel, con ultragrandangolare e effetto bokeh a completare la line-up. Nella parte anteriore, invece, ecco arrivare la soluzione da 12 megapixel con apertura F1.9. I video vengono realizzati al massimo in 4K a 60fps.