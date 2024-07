Iliad: queste le offerte di luglio 2024, si arriva a 250 GB in 5G

Continuano ad arrivare offerte incredibili che possono minare in qualche modo la leadership di Iliad. Il gestore sta provando ovviamente a difendersi ma non potrà nulla di fronte a soluzioni così vantaggiose. In realtà sono state prese delle contromisure proponendo delle nuove offerte.

Iliad: le nuove offerte in fila, eccole qui

Iliad ha infatti lanciato di nuovo una delle sue offerte più vantaggiose, ovvero la famosissima Giga 180. Questa include al suo interno diverse facoltà, come ad esempio quella di avere minuti e messaggi senza limiti verso tutti. Ci sono poi anche 180 giga in 5G con un prezzo totale di 9,99 € al mese per sempre.

Per 7,99 € al mese si può trovare invece la nuova Giga 120, una soluzione che insieme ai minuti e agli SMS senza limiti offre 120 giga in 4G. Secondo quanto riportato da diversi utenti, potrebbe essere questa la soluzione giusta.

Chi invece non vuole fermarsi di fronte a nulla deve assolutamente prendere al volo, prima che scada il prossimo 31 luglio alle ore 17:00, la nuova Flash 250. È probabilmente questa l’offerta dell’anno creata da Iliad, siccome garantisce minuti e messaggi senza limiti verso tutti con 250 giga in 5G tutti i mesi a 11,99 € mensili.

Queste offerte di Iliad presuppongono anche un altro vantaggio molto importante: quello di avere uno sconto sulla fibra ottica. Tutte le soluzioni del gestore che costano 9,99 € al mese o più, comportano infatti uno sconto sulla connessione domestica. Gli utenti pagheranno 19,99 € al mese invece di 24,99 € al mese.

Oltretutto c’è da dire che Iliad è stato premiato anche come il miglior gestore per quanto riguarda la fibra più veloce in Italia. A rilasciare il riconoscimento, segnando l’operatore telefonico come il primo in termini di broadband performance, è stato nPerf. La classifica è stata calcolata sulla base di oltre 650.000 test che sono stati effettuati dalla società, il tutto tra l’1 gennaio e il 31 dicembre 2023. Le prove hanno riguardato la rete fissa.