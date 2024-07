In questo 2024 assisteremo all’arrivo dei nuovi processori Intel della famiglia Lunar Lake, questi ultimi porteranno con loro un miglioramento delle prestazioni non indifferente segnando a detta di Intel un passo in avanti netto rispetto ai predecessori della famiglia Meteor Lake, le dichiarazioni sono decisamente promettenti, ma sarà davvero così ? I primi benchmark online ci danno qualche indicazione in più.

I primi benchmark

Sull’account X del leaker BenchLeaks sono apparsi due benchmark effettuati su GeekBench dell’Intel Core Ultra 7 268V con architettura Lunar Lake, non si tratta di una CPU di fascia alta, un Core Ultra 7 e non un Core Ultra 9, quest’ultimo offrirà comunque 4 P-Core e 4 E-Core, manca però la tecnologia Hyperthreading che come sappiamo Intel ha deciso di eliminare in favore di una migliore ottimizzazione.

Il processore in questione segna:

Benchmark 1: Single-Core: 2.713 Punti; Multi-Core: 10.036 Punti

Benchmark 2: Single-Core: 2.739 Punti; Multi-Core: 9.907 Punti

La media tra i due benchmark ottiene così di 2.726 Punti in Single-Core e di 9.972 Punti in Multi-Core.

Il confronto con la generazione precedente vede prestazioni migliori in single core e prestazioni invece imparagonabili in multi core, con la controparte Meteor Lake che invece segna 12.000 punti, segno che forse c’è ancora del lavoro da fare da parte di Intel in termini di ottimizzazione, la cui assenza sicuramente influisce di più vista la presenza nella CPU Meteor Lake di Hyperthreading che invece è assente nella versione Lunar Lake.

Analizzando questi elementi si può dedurre preventivamente che Intel Lunar Lake avrà prestazioni abbastanza simili a Meteor Lake con consumi però incredibilmente più bassi, per i primi Core Ultra si parlava infatti di consumi tra i 45 e i 115 W, infatti, sembra che Lunar Lake si attesterà tra i 17 e i 30 W sulla maggior parte dei modelli, un calo decisamente apprezzabile che senza dubbio influirà positivamente su ogni aspetto per i laptop di destinazione nel 2024.