TIM si prepara ad accogliere Luglio 2024 con una serie di aggiornamenti rilevanti nelle sue offerte di telefonia fissa, mobile e sul servizio di streaming TIMVISION. Le novità, annunciate di recente, includono miglioramenti sia per i nuovi clienti che per coloro già abbonati. Puntando a rendere più accessibili e competitivi i suoi servizi in un periodo estivo ricco di promozioni.

TIM: aggiornamenti nel servizio di telefonia mobile

A partire dal 30 Giugno 2024, TIM introdurrà un costo di attivazione sulle promozioni Operator Attack disponibili nei suoi punti vendita. Tale modifica mira a migliorare i processi di attivazione e l’esperienza complessiva dei suoi utenti. Dal 1° Luglio, saranno invece disponibili nuove versioni delle offerte IoT TIMHome Connect, caratterizzate da servizi aggiornati e tariffe riviste. In più, i clienti già esistenti avranno la possibilità di scegliere tra nuove opzioni per l’aggiunta di traffico dati. Rispondendo così alle crescenti esigenze di connessione. Un ulteriore miglioramento arriverà con l’introduzione delle eSIM digitali. Queste ultime consentiranno di attivare e gestire la propria linea in maniera completamente digitale, ricevendo il QR Code direttamente via email.

Innovazioni per la rete sissa e TIMVISION

Nel campo della telefonia fissa, TIM presenterà una nuova versione dell’offerta WiFi Casa Aree Bianche Fibra, ottimizzata per le linee in fibra FTTH su rete Open Fiber nelle aree bianche. Questo aggiornamento si propone di fornire connettività ad alta velocità anche nelle zone meno servite, allineandosi alle esigenze crescenti di connessione domestica. Allo stesso tempo, a partire dal 30 Giugno 2024, chiuderanno le offerte WiFiPower. Esse resteranno attivabili solo nei negozi, con gli ultimi sconti validi fino al 27 Luglio.

Nel settore dello streaming invece, TIMVISION introdurrà dal 1° Luglio 2024 la nuova offerta Calcio e Sport Light, che includerà il piano DAZN Goal Pass. Ciò consentirà agli appassionati di sport di godere di un’esperienza ancora più completa e accessibile. In particolare grazie ai numerosi sconti mensili e annuali sulle offerte sportive con DAZN.

Insomma, tutti questi aggiornamenti testimoniano l’impegno costante dell’ operatore nel cercare di migliorare sempre di più le proprie offerte. Sia nel settore mobile che in quello fisso. Così da garantire ai clienti la possibilità di accedere a servizi avanzati e promozioni vantaggiose.