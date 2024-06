A quanto pare qualcosa si sta muovendo in casa Intel, sembra infatti che tutto sia pronto per il lancio dei nuovi nuovissimi chip dedicati ai computer laptop Intel Lunar Lake, Secondo quanto riportato da Chipzilla, la nota azienda si sta preparando effettuare il lancio sul mercato per settembre di questo anno, a ridosso tra il 23 e il 24 con la possibilità di acquistare i chip a partire dal 25 settembre.

Inizia la gara

Si tratta della battuta di inizio di una vera e propria gara tra aziende produttrici e filosofie tecnologiche, infatti per la prima volta nella sua storia le famosissime architetture x86/x64 sono minacciate dall’architettura ARM, con quest’ultima che sta muovendo passi importanti all’interno del mondo della tecnologia, seppur appesantita da un certo grado di immaturità che solo nel tempo nelle generazioni potrà essere attenuato, ovviamente parliamo delle soluzioni Snapdragon X che mostrano interessanti prestazioni, soprattutto nel campo delle emulazioni e dell’intelligenza artificiale.

Per quanto riguarda i chip di Intel invece un ruolo fondamentale sarà giocato dalla NPU, un co-processore dedicato specificatamente ai carichi di lavoro di intelligenza artificiale che ovviamente dovrà fare la differenza e offrire prestazioni in grado di muovere motori neurali in modo fluido e veloce.

Poco dopo il lancio della serie Lunar Lake, ovviamente arriverà anche la serie Lunar Lake S dedicata alla fascia desktop, come se non bastasse come già mostrato in passato da Intel, arriveranno poi le versioni con suffisso K e dedicate al mondo dell’overclocking con moltiplicatore sbloccato.

Ora non rimane che attendere per vedere come si evolverà la situazione di mercato e quali aziende riuscirà a garantirsi maggiore successo, ricordiamo che a differenza di Intel, AMD ha deciso di lanciare i propri processori in anticipo proprio per giocare d’anticipo sulle rivali e garantirsi il prima possibile il mercato grazie alle nuove features AI delle sue CPU.