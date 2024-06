Da qualche giorno, come previsto, Iliad ha concluso la possibilità di sottoscrivere le offerte Flash 150 e Flash 200, rispettivamente a 7,99 euro e 9,99 euro al mese, introdotte lo scorso maggio per celebrare il suo sesto anniversario. Al loro posto, sono tornate disponibili le offerte Giga 120 e Giga 180, che mantengono gli stessi prezzi ma con una riduzione nel traffico dati incluso.

Le nuove offerte Giga 120 e Giga 180

La nuova offerta Giga 120, riservata esclusivamente ai nuovi clienti, propone minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati e chiamate senza limiti verso determinate destinazioni internazionali. Il pacchetto comprende 120 GB di traffico dati in 4G e 4G+ e 9 GB per il roaming in Europa. Superati i 120 GB, con consenso esplicito, è possibile continuare a navigare al costo di 0,90€/100MB. Il prezzo mensile rimane a 7,99 euro, con un costo di attivazione di 9,99 euro. Nessun vincolo contrattuale e nessun costo nascosto caratterizzano questa offerta.

Per quanto riguarda Giga 180, l’offerta include minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati e chiamate illimitate verso specifiche destinazioni internazionali. Il traffico dati incluso è di 180 GB in 4G e 5G (dove disponibile e con dispositivi compatibili) e 11 GB per il roaming in Europa. Superati i 180 GB, sempre con consenso esplicito, si potrà continuare a navigare al costo di 0,90€/100MB. Il tutto a un prezzo mensile di 9,99 euro e un costo di attivazione di 9,99 euro, senza vincoli contrattuali e senza costi nascosti.

Ma non finisce qui!

In aggiunta, fino al 31 luglio 2024, resta attivabile anche l’offerta Flash 250 a 11,99 euro al mese, la prima offerta Iliad che supera la soglia dei 9,99 euro mensili. Questa include minuti ed SMS illimitati, 250 GB di traffico dati in 5G e 13 GB per il roaming in Europa. Anche questa promozione prevede un costo di attivazione di 9,99 euro.

Per i già clienti Iliad, il cambio offerta rimane gratuito, permettendo una transizione senza costi aggiuntivi alle nuove condizioni più vantaggiose o alle promozioni correnti. Con queste nuove offerte, Iliad continua a consolidare la propria posizione nel mercato delle telecomunicazioni, offrendo piani competitivi e trasparenti ai suoi clienti.