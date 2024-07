Il conto alla rovescia per l’8 luglio, data in cui verrà finalmente presentato il CMF Phone (1), continua inesorabile. Man mano che ci avviciniamo, Nothing svela sempre più dettagli su questo atteso smartphone. L’azienda ha deciso di rivelare le caratteristiche del Phone (1) attraverso una serie di video che ne mostrano il montaggio, evidenziando una delle sue peculiarità principali: la riparabilità. Per nove giorni consecutivi, Nothing diffonderà un video al giorno, ogni volta svelando un nuovo componente del dispositivo.

Il primo video ha messo in luce il display, un pannello Super AMOLED con refresh rate adattivo fino a 120 Hz. La luminosità di picco che raggiunge i 2.000 nits. Nel secondo video, i riflettori sono stati puntati sulla scheda madre. In un interessante cambio di prospettiva, il famoso YouTuber JerryRigEverything, noto per i suoi video in cui smonta senza troppi complimenti vari dispositivi, è stato invece coinvolto in un’insolita operazione di montaggio, mettendo insieme i componenti del nuovo smartphone.

CMF Phone (1): i principali dettagli emersi

Parallelamente, Akis Evangelidis, co-fondatore di Nothing insieme a Carl Pei, ha confermato tramite un post sul suo profilo X che il CMF Phone (1) sarà alimentato dal SoC Dimensity 7300 di MediaTek. Tale processore sarà supportato da 8GB di RAM, con ulteriori 8GB ottenuti grazie alla tecnologia RAM Booster. In questo modo si permetteranno prestazioni ottimali senza compromettere l’efficienza energetica.

La scelta del Dimensity 7300 riflette chiaramente l’intento di Nothing di immettere sul mercato uno smartphone accessibile. Quest’ultimo si distingue non solo per il design unico ma anche per la sua flessibilità e riparabilità. Questo processore offre un equilibrio tra prestazioni e autonomia, garantendo agli utenti un’esperienza d’uso soddisfacente senza un costo eccessivo.

La strategia di marketing di Nothing, che prevede la divulgazione graduale delle caratteristiche del Phone (1), ha il doppio obiettivo di mantenere alta l’attenzione e di costruire un’immagine chiara del prodotto ancor prima del suo lancio ufficiale. Questa metodologia crea una narrazione coinvolgente, alimentando l’attesa e l’interesse del pubblico. Così, mentre il giorno della presentazione si avvicina, cresce anche l’entusiasmo per scoprire il CMF Phone (1) in tutta la sua interezza. Con la promessa di un dispositivo innovativo, riparabile e accessibile.