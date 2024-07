Il Prime Day si terrà il prossimo 16 e 17 luglio su Amazon e gli utenti non vedono l’ora di poter accedere a tantissimi sconti e offerte sui principali brand. Tuttavia, il team di Narwal ha deciso di non attendere la metà del mese e ha già avviato una serie di promozioni esclusive.

Gli sconti di Narwal sono attivi su Amazon e sullo store ufficiale del brand e riguardano tre diversi prodotti. In particolare, a partire da oggi e fino al prossimo 15 luglio sarà possibile acquistare Narwal Freo X Ultra a soli 799 euro invece che a 949 euro.

Questo Robot aspirapolvere funge anche da Lavapavimenti ed è dotato della comoda basetta di ricarica multifunzione. In questo modo il robottino sarà sempre pronto all’uso e la basetta permetterà anche di riempie automaticamente i panni dedicati alla pulizia con detergente e acqua.

Narwal vuole giocare d’anticipo e, per questo motivo, ha già scontato i propri robot Freo X Ultra e Freo X Plus su Amazon

Il robot Freo X Ultra è dotato di una potenza di aspirazione di 8200 Pa e può contare sulle tecnologie proprietarie per una pulizia superiore. Le spazzole Zero-Grovigli permettono di lasciarle sempre libere da capelli e fili per catturare la polvere.

La feature DirtSense supportata dall’IA consente di determinare se il pavimento è sporco o meno. Inoltre, la navigazione del robot avviene tramite sensori Laser che permettono di mappare con precisione la stanza e ottenere una pulizia più profonda.

Gli sconti proposti da Narwal riguardano anche il Freo X Ultra con 2x Kit Accessori che, in sconto, viene offerto a soli 899 euro. Considerando il prezzo di listino di 1.257 euro, si tratta di un taglio di prezzo molto importante.

Infine, il Narwal Freo X Plus sarà acquistabile a 279 invece che i soliti 399 euro. Ricordiamo che le promo sono valide sia sul sito ufficiale del produttore che su Amazon. Tuttavia, per gli utenti interessanti a procedere con l’acquisto sulla piattaforma di e-commerce, sarà necessario spuntare la casella Coupon nella pagina prodotto per attivare lo sconto.