Telepass contribuisce all’estate “cara”: la denuncia del Codacons

Il Codacons ha denunciato i rincari dei prezzi per questa estate. Tra i servizi coinvolti c'è anche Telepass. A quanto ammontano gli aumenti?

Gli italiani, quest’estate, dovranno fare i conti con un indicativo. Ilha reso noto un recente. Quest’ultimi stanno caratterizzando ledele sono stati definiti ““. Gli aumenti coinvolgono soprattutto gli spostamenti in automobile. A tal proposito, nel, lesubiranno un incremento.

Il costo dell’offerta Base aumenterà da 1,83 a 3,90euro al mese (+113%). Per la Easy si passa da 2,50 a 4,64euro al mese (+85,6%). Infine, gli aumenti per l’offerta Plus vanno da 3 a 4,90euro al mese (+63,3%). Anche pedaggi e parchimetri sono diventati più costosi, registrando un aumento del 2,1% su base annua.

L’estate 2024 è cara: gli aumenti riguardano Telepass e non solo

Compreso nei rincari anche il costo dei carburanti. Principalmente la causa è l’inizio degli spostamenti per le vacanze tipici della stagione estiva. Secondo i dati di Quotidiano Energia, la situazione attuale dei prezzi è la seguente: benzina self a 1,859euro/litro, diesel self a 1,735euro/litro. Al servito, invece, la prima costa 2,000 euro/litro. Mentre il diesel 1,877euro/litro. Il GPL varia tra 0,714 e 0,732euro/litro, mentre il metano è tra 1,314 e 1,386euro/kg.

Tali aumenti dei prezzi non si limitano solo ai trasporti. Anche i costi degli alloggi sono saliti. Le tariffe degli alberghi, delle case vacanza e degli appartamenti in affitto hanno registrato un incremento importante. Nel dettaglio, le percentuali di aumento variano a seconda delle località turistiche. Le destinazioni più popolari, come le coste italiane e le città d’arte, hanno visto gli incrementi più alti.

Anche i prezzi relativi a ristoranti, bar e stabilimenti balneari sono aumentati. Quest’ultimi hanno aggravato ulteriormente il budget necessario per una vacanza. I costi di ingresso ai parchi, musei e altre attrazioni turistiche hanno seguito la stessa tendenza. Ciò ha reso le attività ricreative più costose rispetto agli scorsi anni. Una situazione simile può rendere difficile per i cittadini con difficoltà economiche andare in vacanza o anche solo svolgere attività ricreative o spostarsi con Telepass.