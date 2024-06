Il forno a microonde è diventato nel corso del tempo un piccolo accessorio fondamentale nelle case di milioni di italiani, tanto da essere un elemento incluso di default negli arredamenti delle cucine. Tra i tantissimi produttori troviamo sicuramente Samsung, azienda a tutto tondo, capace di mettere sul mercato un modello dalla qualità elevata, ad un prezzo fortemente ridotto.

Il prodotto in questione viene definito a libera installazione, ovvero non è da incasso e può essere facilmente posizionato anche su un piano di lavoro o un tavolo (modello MG23K3515AW/ET). Le funzioni che gli utenti possono raggiungere sono tantissime, con potenza massima di 800W per la parte di microonde, ma soprattutto con la possibilità di estendersi anche verso il grill, e raggiungere i 1100W.

Forno a microonde: l’offerta imperdibile su Amazon

L’occasione migliore per risparmiare sull’acquisto di un forno a microonde arriva direttamente da Amazon, infatti il prodotto in questione avrebbe un valore di listino di 155 euro, che viene sapientemente ridotto dall’azienda americana di circa il 36%, così da poter arrivare a spendere solamente 99 euro. Lo potete trovare qui.

Dimensionalmente il prodotto non risulta per nulla ingombrante, infatti raggiunge 49 x 27,5 x 39 centimetri, con una capacità complessiva di 23 litri. Il sistema di controllo non è touch, infatti sulla parte destra dell’anteriore si trovano 8 pulsanti fisici che permettono di regolare le modalità di utilizzo, con una piccola rotellina che permette di impostare le tempistiche e le temperature. Nella parte inferiore, ecco arrivare una coppia di pulsanti che permettono di posticipare la scadenza del timer, ma non solo.

Al momento attuale il prodotto può essere acquistato in due colorazioni: bianco o nero, con sostanzialmente le medesime funzioni, anche se il prezzo di vendita potrebbe nettamente differire tra le suddette.