Il mouse da gaming è un piccolo accessorio d’informatica su cui gli amanti del gioco devono necessariamente fare affidamento, nell’ottica proprio di riuscire a godere di una precisione e di una affidabilità sopraffine, che vadano ben oltre le performance di un normale mouse.

Oggi su Amazon è disponibile una interessante promozione applicata su un modello di casa NPHIC, trattasi di un’azienda molto conosciuta nel mondo dell’informatica capace di mettere sul mercato prodotti dall’eccellente rapporto qualità/prezzo. Il mouse da gaming in questione può essere utilizzato in tre modi differenti: wired (ovvero con collegamento via cavo con USB-C), bluetooth o anche wireless (sfruttando il dongle 2,4GHz che trovate in confezione da collegare fisicamente alla porta USB-A).

Mouse wireless a basso costo oggi su Amazon

Il prezzo di vendita di questo prodotto è decisamente più basso del normale, infatti il valore consigliato su Amazon si aggirerebbe attorno ai 49 euro, cifra che viene ridotta in automatico dal sistema, tanto da portarla già di base a soli 28,79 euro, con una promozione che lo abbassa del 42%. A questo punto entra in gioco il coupon accessorio che gli utenti devono necessariamente applicare in pagina, pari al 20% dei suddetti 28 euro, per arrivare così a godere di una ulteriore riduzione di poco più di 5 euro, con una spesa finale a cavallo dei 23 euro. Acquistatelo qui.

Le specifiche che riescono ad innalzarlo verso l’Olimpo dei mouse da gaming sono molteplici: troviamo una serie di tasti facilmente programmabili, così da cucire l’esperienza il più vicino possibile alle proprie esigenze, con illuminazione RGB modificabile a piacimento. La batteria integrata è più che sufficiente per garantire lunghe giornate d’utilizzo, anche settimane, mentre la ricarica avverrà semplicemente con il collegamento ad una presa a muro.