L’operatore telefonico italiano Iliad cerca ogni mese di stupire gli utenti e i propri clienti con un catalogo di promozioni costantemente aggiornato e arricchito di promo in grado di soddisfare le esigenze di tutti quanti unendo ottime caratteristiche come giga, minuti ed SMS ad un prezzo decisamente accattivante e competitivo.

L’operatore vestito di rosso ora si appresta a lasciarsi alle spalle giugno e pensa già al mese di luglio e al catalogo che ovviamente deve integrare delle nuove promozioni in vista dell’arrivo del periodo estivo, ecco dunque che ha deciso di mettere da parte le promo presenti a giugno in favore di due promozioni molto accattivanti e con caratteristiche decisamente competitive.

Tanti giga ad un prezzo ottimo

Le due nuove promozioni che l’operatore italiano ha messo a disposizione dei suoi utenti, sono Iliad Giga 120 e Iliad Giga 180.

Entrando nel dettaglio, la prima garantisce a chi la sottoscrive 120 GB di traffico dati in navigazione 4G ai quali si accostano minuti ed SMS limitati verso tutti i numeri nazionali, il costo da corrispondere è di 6,99 € al mese.

La seconda invece offre ben 180 GB di traffico dati non soltanto in navigazione 4G ma anche in navigazione 5G, ai quali come ovvio che sia si accostano anche i minuti ed essa messi limitati verso tutti i numeri nazionali, in questo caso però il prezzo da corrispondere salirà a 9,99 € al mese.

Per chi fosse interessato a queste due ottime promozioni, ricordiamo che resteranno attive fino al 31 luglio di questo mese, limite oltre il quale Iliad probabilmente le rimpiazzerà con due nuove promozioni, se dunque desiderate procedere fatelo entro la fine di questo mese, sicuramente la seconda promozione è una delle attualmente una tra le più convenienti promo presenti sul mercato della telefonia mobile, dal momento che offre tantissimi giga anche in 5G senza costi aggiuntivi.