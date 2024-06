Renault Grand Koleos: Il nuovo SUV premium full size ibrido e a benzina

La Renault presenta il nuovo Grand Koleos, un SUV full size elegante e molto moderno che entrerà con forza nel settore. Purtroppo, al momento, il SUV è destinato principalmente ai mercati asiatici. Il modello presenta diverse innovazioni che portano il brand francese ad un nuovo livello di tecnologia e di stile.

Il nuovo Grand Koleos è piuttosto grande, ancor di più del modello iconico Renault Espace. L’auto possiede infatti una lunghezza totale di ben 4,78 m, creando uno spazio interno comodo ed elegante in cui i passeggeri possono viaggiare nel più totale comfort. Sono proprio le dimensioni generose ad aver spinto la Renault a proporre la vettura nel mercato asiatico, dov’è diffusa la ricerca di SUV grandi.

Tecnologia e design del SUV Renault Grand Koleos

Il Grand Koleos di Renault presenta un sistema di infotainment OpenR Panorama. Esso integra nell’auto non uno schermo, ma ben tre dalla grandezza di 12,3″. Questo sistema supera in funzioni e dimensioni l’attuale OpenR Link, disponibile sulla Mégane E-Tech e su altri modelli di livello superiore. L’interfaccia utente è inoltre più intuitiva e molto ricca di funzionalità avanzate. L’esperienza digitale per ogni singolo passeggero sarà unica ed estremamente smart.

Il Renault Grand Koleos sarà venduto con un sistema Full Hybrid da 245 CV. Il sistema, in tal caso, unisce un motore termico a 4 cilindri da 144 CV ad un secondo potente motore elettrico di trazione da 100 kW/134 CV. C’è la possibilità di scegliere anche un secondo motore elettrico da 60 kW/80 CV. In alternativa, il SUV Renault può essere acquistato con un motore a benzina a 4 cilindri da 211 CV.

Grazie alla piattaforma sviluppata in collaborazione con Geely, il SUV Renault Grand Koleos regala al proprietario un bagagliaio capiente e comodissimo da 633 litri senza neanche dover abbassare i sedili. L’auto è stata presentata al Salone dell’Auto di Busan, dove ha attirato sin da subito moltissima attenzione proprio per la sua maestosità. Allo stesso evento, la Hyundai ha presentato il nuovo INSTER, un modello più compatto che arriverà invece anche in Italia.