WindTre ha annunciato un importante aggiornamento per il servizio VoLTE (Voice over LTE). Nello specifico, è stata estesa la lista dei dispositivi compatibili. Tra le novità più rilevanti, spiccano l’inclusione dei nuovi smartphone pieghevoli Motorola Razr 50 e Razr50 Ultra. Inoltre, sono stati aggiunti alla lista anche due nuovi modelli di TCL e Vivo.

Il VoLTE è una tecnologia avanzata che offre la possibilità di effettuare chiamate utilizzando la rete 4G. Sfruttando tale servizio gli utenti possono accedere ad una qualità audio superiore. E non solo. È utile ricordare che anche durante le telefonate tramite VoLTE è possibile mantenere la propria connessione ad internet attiva. Una strategia utile che permette di fornire agli utenti un’esperienza complessiva decisamente migliorata.

WindTre amplia la lista dei dispositivi abilitati

Per attivare il VoLTE su uno smartphone compatibile, è essenziale configurare correttamente le impostazioni di rete. Solitamente sono disponibili sotto la voce “Chiamate VoLTE” o “Voce e dati” nelle impostazioni del dispositivo. Una volta attivato il servizio sulla propria SIM WindTre, gli utenti possono notare un’icona dedicata sul display del loro smartphone.

Secondo le informazioni disponibili sul sito ufficiale dell’operatore, il servizio VoLTE è offerto gratuitamente sia per i clienti Privati che per i Professionisti, a condizione che dispongano di un’offerta ricaricabile Voce e Internet attiva. Inoltre, affinché un utente possa usufruire di questa tecnologia, è necessario che determinati servizi come l’Autoricarica, la VPN (Jambala) e la modalità Dual SIM non siano attivi sulla linea.

Un altro punto importante riguarda l’utilizzo del VoLTE in modalità Roaming. WindTre ha esteso gradualmente tale servizio anche all’estero, a partire dagli Stati Uniti e successivamente all’interno dell’Unione Europea. Qui, grazie al regolamento sul Roaming UE entrato in vigore il 1 Luglio 2022, non vi sono limitazioni significative sulle prestazioni del VoLTE rispetto all’uso nazionale. È importante sottolineare che la qualità del servizio può variare a seconda delle caratteristiche tecniche della rete del paese ospitante.