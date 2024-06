NIU lancia il nuovo monopattino Elettrico KQi 300

Anche se in Italia non si sta avendo un periodo propriamente roseo per i monopattini elettrici a causa delle leggi introdotte, la NIU non accenna a bloccarsi e continua a lavorare per presentare modelli sempre più avanzati ai suoi compratori. L’ultimo monopattino presentato, il NIU KQi 300, porta sul mercato una nuova generazione di veicoli elettrici. Esso sarà disponibile nelle versioni P e X. La sua particolarità maggiore è sicuramente l’introduzione di sospensioni idrauliche, una novità assoluta per i monopattini NIU,

Tale tecnologia innalza il comfort di guida e lo porta ad un livello del tutto nuovo e mai provato. Il monopattino NIU KQi 300 raggiungere inoltre un’ottima velocità, toccando anche i 38 km/h. Utile in città, può percorrere fino a 60 km con una singola carica. Tale autonomia è resa possibile dalla presenza di una batteria da 48 V e 13 Ah e dal un potente motore da 1.000 W. Questa potenza ha però un lato negativo nel nostro Paese perché “costringe” il monopattino NIU a dover avere una targa da ciclomotore per circolare sulle strade.

Un monopattino veloce, moderno e totalmente sostenibile per la NIU

Il design del monopattino NIU KQi 300 è stato realizzato per rendere il suo uso il più confortevole possibile. Dispone infatti di una grande pedana di appoggio, di un manubrio molto largo e di un acceleratore a rotazione. Ci sono poi le frecce direzionali, divenute ormai obbligatorie, un faro anteriore da 5 W e freni a disco in alluminio da 45 mm sia all’anteriore che al posteriore, che aggiungono al monopattino sicurezza e visibilità quando lo si usa soprattutto nelle ore buie. Gli pneumatici XL da 10,5 x 2,5″, inoltre, consentono al veicolo di mantenere un’ottima stabilità su qualsiasi tipologia di strada.

Come gli altri modelli della NIU, anche il KQi 300 possiede un’ottima connessione grazie all’app NIU Connect. Essa consente infatti di bloccare e sbloccare il veicolo, permettendo al guidatore di accedere ad una migliore sicurezza e comodità durante la guida del monopattino. Il NIU KQi 300 X è già disponibile sul sito ufficiale della NIU e presso i rivenditori autorizzati al prezzo di 699 euro. La versione P è invece disponibile a 499 euro. Entrambe saranno presto disponibili anche su Amazon Italia, rendendo ancora più semplice l’acquisto di questo innovativo monopattino elettrico.